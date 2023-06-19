港足友賽泰國獲逾萬球迷現場打氣　末段疑漏判十二碼一球告負

香港足球代表隊周一（19日）晚回歸主場香港大球場，在今個國際賽期第二場友誼賽對泰國。面對世界排名114的泰國，港隊最終在13434名球迷入場打氣下，以一球僅負。



現場所見，過百名警員早已在大球場內外巡邏。警方更在主場球迷站立打氣區的第103至105段加強部署，逾50名警員、部份身穿戰術背心，攜帶擴音器及攝影機，分成數組站在看台的四面，甚至每隔數行便有警員戒備，觀察球迷一舉一動。

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國歌奏畢，看台上本在拍攝的警員即陸續撤退，球迷亦高呼「We are Hong Kong！」等口號帶動氣氛，場內一呼百應；當泰國球員拖慢節奏，全場又「開汽水」還擊，以一片紅海為港吶喊。作客的泰國亦有近200位擁躉入場，主要坐在大銀幕下方，他們以藍色為主調，不斷揮動泰國國旗與黃色頸巾，非常搶眼；他們又打鼓及用樂器吹奏傳統音樂，並隨歌起舞，為場上球員打氣。

主帥安達臣賽前已明言希望觀察更多球員，今仗港隊人腳比上仗有4個變動，門將有葉鴻輝任正選，勞烈斯、梁冠聰和茹子楠也擔正，代替徐宏傑、艾里奧和黃梓浩。值得留意的是，今仗是梁冠聰和梁諾恆兩兄弟首次在大港腳賽事中同時上陣。

早段港隊雖有幾次突破的機會，但泰國的攻勢較多，正效力日職川崎前鋒的猜拿貼，3分鐘在禁區頂施射被葉鴻輝接實。10分鐘，泰國一次右路的角球機會，鄧達接應在近柱起腳不中目標。

18分鐘，米高臣右路斬中，鄧達近門頭槌，皮球中楣角彈出。僅3分鐘後這名泰國前鋒又有攻門機會，他近門撞射僅僅高出。 港隊之後有陳俊樂和黃威先後交出妙傳，惟最終都未能成為射門，35分鐘泰國再一次右路角球，沙域查起腳被葉鴻輝救出。客隊攻勢浪接浪，未幾再有蘇查積麥高奧射彈地波，葉鴻輝再一次展示身手橫身救出底線。

上半場港隊踢得較被動，但也有過埋門機會。（廖雁雄攝）

41分鐘港隊一次禁區頂的罰球快開，黃威傳出皮球，安永佳走位接應快射但被閂到。完半場前港隊一次反擊機會，安永佳持球突破，在左路三閘線彎入禁區，惜門前的羅梓駿起腳未能把握，兩軍半場互無紀錄。

換邊後戰況相若，惟到63分鐘，港隊終告失守，鄧達在中路走斜線接應傳送，面對面窄位射破葉鴻輝十指關，助泰國領先1：0。72分鐘港隊一次反擊，左路的安永佳雖能突破越位，但「一打二」下未有隊友及時支援，最終攻勢被化解。85分鐘，後備入替作港隊處子戰的張熹延推大位起腳射遠柱惟高出。末段港隊再有入球機會，安永佳在兩名對手後衛之間跳頂雖中目標，但被門將般普接實。

完場前，黃梓浩左路傳中，泰國球員疑在禁區內犯手球，但球證只判一記角球，之後的攻勢，茹子楠門前頭槌亦被接實；艾華一次右路爆破落底傳中，惟泰國門將般普快一步沒收。最終港隊以0：1告負。