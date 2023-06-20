港足負泰國尾段10分鐘掀小高潮　獲敵軍主帥稱讚：要相信過程

香港足球代表隊雖然以0：1不敵泰國，但今仗最後10分鐘採取主動壓前，配合球迷歡呼打氣，逼得泰國隊難以運球過半場，掀起小高潮。這令港隊跟球員，總算看得見曙光。



港隊尾段先有張熹延推大位起腳射遠柱高出，安永佳跟茹子楠先後頭槌攻門；艾華也利用速度爆落底線傳中，更一度令泰國球員疑似在禁區內犯手球，只可惜全部無功而還。

就連泰國隊主教練波金（Alexandre Polking）都讚揚港隊該段時間的發揮，「香港球員付出了所有，球迷也幫他們一把，港隊奮鬥得很精彩。」認識港足主帥安達臣的他，肯定對方的努力跟想法。「球隊總有不順利的時候，但你們要繼續這樣踢下去。最後那10分鐘，我們踢得很辛苦——無法從後場組織、龍門只能大腳踢前，所以大家要相信過程（just believe the process）。」

波金（右）與港足主帥安達臣（左）擁抱。（袁志浩攝）

據了解，安達臣賽前特別告訴球員，港隊自2009年東亞運擊敗日本後，未曾在主場勇挫強敵；他相信今仗是一次難得機會、讓港隊再次達到這項成就。踢足90分鐘的茹子楠也表示，尾段爆發全靠心中那團火，「大家都好想入波、甚至拿下勝利。最後10分鐘的表現，就是我們希望全場也做得到的事，最近我們很落力練習、做足教練部署，但可惜還差少少。」

首次為大港腳上陣的張熹延表現搶眼。（袁志浩攝）

至於80分鐘後備上陣的張熹延，甫出場就展示膽識，並在左路作出港隊今場少有的個人突破後起腳，令球迷眼前一亮。首次披起大港腳戰衣的他，透露賽前相當緊張，但在場上卻沒有想太多，「只想用我踢法、最好的能力去幫助港隊，慶幸對手體能下降，我能帶來威脅。第一次在這麼多球迷面前比賽，興奮又開心，也感受到國際賽的速度，跟本地比賽有很大分別。」

尾段向球證投訴泰國隊球員手球的他，表示的確看見皮球擊中對方手部，惟在千鈞一髮下不肯定其姿勢是否足以構成犯規。然而他引述球證跟自己的對話，「他說返去再睇（重播），如果係（手球）就是他錯，我都無計。」