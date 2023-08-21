杭州亞運｜港足開操11人缺席　李毅凱候補入選　超齡球員更大挑戰

為備戰9月杭州亞運，香港亞運足球代表隊周一（21日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）開操，惟在東方、理文球員以及安永佳等人缺席下，僅得15名球員現身首課操練。

主教練安達臣落實中超球會不放行球員歸隊出戰亞運，獲補選的李毅凱坦言以超齡球員身分上陣是一大挑戰。



香港足球亞運代表隊今日下午開操，26人大軍名單中，僅得15名球員參與首課操練。傑志陳晉一、東方和理文球員、安永佳等外流兵亦悉數缺席。

安達臣坦言雖然只得半隊球員出席，仍嘗試令他們練習逼搶踢法。對於出發往杭州前，球隊僅得今、明兩課操練，他指到埗後仍能在當地作賽前操練備戰。

香港足球亞運代表隊今日下午開操，僅得15名球員參與首課操練。（梁鵬威攝）

效力內地聯賽的梁諾恆、勞烈斯及安永佳，由於比賽不在國際賽期內，安達臣落實指梁與勞效力的中超球會未有放行，安永佳因屆時中甲暫停而獲准參賽。李毅凱、顏卓彬、林樂勤和馬希偉近日獲補選入大軍名單，前三人今日亦有參與操練。

港隊在亞運被編入與敍利亞，阿富汗和烏茲別克同組，外流球員未獲球會放行，安達臣坦言感到困擾，並在亞運面臨大挑戰：「三支球隊戰力都頗強，我仍需時間了解他們的實力，開賽前一定會做足準備。」9月中展開的亞運除了與中超撞期，賽期亦與港超聯重疊，該挪威籍主帥直言該周沒有對賽的東方承諾放人。

港足亞運26人大軍名單：

門將：伍瑋謙、龐焯熙、謝家榮

後衛：*李毅凱、勞烈斯、周子謙、陳凱柏、陳晉一、曾以行、葉卓文、梁諾恆、亞歷斯祖、*林樂勤

中場：林衍廷、黃皓雋、余在言、鄭進泓、趙聡悟、*顏卓彬

前鋒：*馬希偉、孫銘謙、安永佳、劉家喬、簡嘉亨、潘沛軒、張憙延

* 為後補球員



安達臣落實指梁諾恆與勞烈斯效力的中超球會未肯放行。（梁鵬威攝）

簡嘉亨僅在場邊作輕量訓練。（梁鵬威攝）

李毅凱9月隨大港腳友賽 提升狀態

李毅凱獲補選代替梁諾恆、勞烈斯的中堅位置，他對相隔半年再入選港隊感到驚訝，他亦獲選入足總今日公布的大港腳9月友賽33人初選名單。「好開心，可以重返港隊。」李毅凱今夏由中超回流港超，若躋身決選名單，他冀能在9月的友賽有好表現， 提升狀態出戰亞運。

28歲的李毅凱以超齡球員補選，替代梁諾恆、勞烈斯的中堅位置。（梁鵬威攝）

相隔9年再戰亞運，港隊在當屆仁川亞運勇闖16強，最終不敵贏得金牌的韓國。28歲的阿凱坦言不大認識同隊的年輕球員，大部分都是初次見面，「要慢慢了解他們，希望能分享大賽經驗，盡力幫到球隊。」他認為今屆對個人是一大挑戰，「自己是超齡球員，這比起在大港腳更大挑戰，而且分組賽對手是西亞強隊，希望可以發揮得到。」

出發亞運前僅得兩課練習，阿凱直言不足夠，「以自己經驗盡力，都要面對的，用最大努力幫球隊。」他在周中亞冠外圍賽首次為新東家標準流浪上陣，指踢亞冠後慢慢提升狀態，「（回流）始終大半年沒有比賽，同練習是兩回事，希望狀態愈來愈好，9月友賽和亞運時提升到最好。」