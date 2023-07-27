2026世界盃外圍賽︱港足突被降至從首圈踢起　10月與不丹爭晉級

2026年世界盃亞洲區外圍賽首、次圈周四（27日）抽籤，原先直入第二圈的香港足球代表隊，臨時被亞洲足協調回第一圈參賽，其對手將會是不丹。



2026年世界盃將增至48隊參賽，今屆亞洲球隊將獲得8.5個分組賽席位（8隊直接晉級、1隊與其他洲份球隊踢附加賽）。

亞洲區外圍賽首、次圈今日抽籤，根據賽制，首圈賽事按世界排名分兩個檔次，參賽隊伍經抽籤後會各二對壘，上演一主一客的兩回合賽事，勝出者晉級次圈。次圈則會把36支球隊分為9組，每組首次名會出線第三圈，並同時取得2027亞洲盃決賽周資格。

港足將會在10月出戰世界盃外圍賽首圈。（資料圖片／夏家朗攝）

亞洲足協於7月初曾公布，香港的世界排名屬亞洲第27，可跳過第一圈賽事，以第三檔次身份參賽第二圈。然而亞洲足協在周三（27日）晚突然再宣布，因原先被暫停成員國會籍的斯里蘭卡「復活」，把次圈中排名最低的港足調至第一圈，令參賽隊數湊至雙數的20隊；最終10支第一圈勝方球隊，將會有一隊經抽籤再被調回第三檔次，參加第二圈賽事。

結果港隊將會在10月12於主場及17日作客對不丹，意味將無法在該國際賽期繼續約戰更高水平的對手，以備戰明年1月舉行的亞洲盃決賽周。港隊9月除了約戰土庫曼，也有望約戰另一支世界排名較低的東南亞球隊，備戰世盃外第一圈。