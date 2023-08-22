羽毛球世錦賽｜伍家朗李卓耀攜手過關　港隊雙打組合今登場

今年世界羽毛球錦標賽在丹麥哥本哈根舉行，港隊兩名男單代表率先登場，伍家朗與李卓耀分別擊敗葡萄牙及德國選手過關，而另外4對港隊雙打組合將在今日（22日）亮相。



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一連7日的羽毛球世錦賽正式開鑼，兩名男單港將首日率先登場。15號種子的李卓耀首圈遇上德國球手韋斯卻治（Max Weißkirchen），面對世界排名130位的球手，戰情並非一面倒，李卓耀兩局都曾經落後，但他同樣連取兩局，結果以21：19及21：15淘汰對手晉級，下圈將鬥新加坡球手鄭加恆。

李卓耀力克德國球手晉級，下圈將對新加坡的鄭加恆。（資料圖片／楊宇翹攝）

另一港將伍家朗則對葡萄牙的Bernardo Atilano，戰情輕鬆得多，伍家朗不消半小時，便以21：11及21：8輕取對手，下圈將與薩爾瓦多球手Uriel Francisco Canjura Artiga碰頭。

伍家朗僅花28分鐘解決葡萄牙球手晉級。（資料圖片／楊宇翹攝）

港隊的4對雙打組合將先後在今日亮相，其中混雙組合鄧俊文／謝影雪將對菲律賓組合，另一混雙組合李晉熙／吳芷柔則鬥巴西組合，力爭次圈席位。港隊女雙的呂樂樂／吳詠瑢及楊雅婷／楊霈霖將分別與法國及德國組合對壘。值得一提的是，除了混雙的「李吳配」外，其餘3場港隊賽事同樣被編排在2號場，球迷們可以在NowTV 671台支持港將們。