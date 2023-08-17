亞運人物誌．安洗瑩｜苦戰四年終跨越高牆　韓國天才少女成長記

年僅21歲韓國羽毛球女將安洗瑩，今年8月初榮登女子單打世界排名第一，與日本的山口茜、中國的陳雨菲及中華台北的戴資穎被稱為「女單F4」或「女單Big 4」。可在成為「世界一姐」之前，安洗瑩經歷了很多。就如韓國傳媒形容，「比起DNA，她更相信汗水」，這個「天才少女」曾經遇上一道以為怎也無法超越的高牆，被堵住去路近四年之久。

杭州亞運在即，這是她第一次參加這項洲際賽事。7月安洗瑩蟬聯韓國公開賽冠軍後，強調接下來的目標便是亞運。韓國傳媒稱羽毛球女單將步入「安洗瑩時代」，這名21歲的女球手，能否以世界第一之姿，為韓國奪得自1994年後的首面羽毛球女單金牌？



安洗瑩被封為「天才少女」並沒有誇大。她的出道經過像漫畫一般，父親是拳擊選手，母親是體操選手，天生擁有超強運動基因，15歲便在選拔賽中七戰全勝進入國家隊，是韓國史上首次有中學生以自主選拔而非推薦形式，成為國家隊成員。

2018年是安洗瑩首次出戰成年組國際賽，打到第七個比賽，她於愛爾蘭公開賽封后，以16歲之齡奪得首個成年組女單冠軍。2019年她更大爆發，先後稱霸紐西蘭公開賽、加拿大公開賽、日本秋田公開賽、法國公開賽及韓國光州大師賽，其中法國公開賽是高級別的「超級750賽」，她接連擊敗印度的妮禾爾、日本的山口茜和西班牙的瑪蓮，小妮子當時才17歲零8個月，是世界羽聯巡迴賽史上最年輕「超級750」女單盟主。

安洗瑩在2019年以17歲8個月的年齡，成為歷史上最年輕的超級750賽冠軍。（安洗瑩Instagram）

「當時大家都稱我是『天才』，剛開始我以為大家是嘲笑我，也覺得這個稱號是一種負擔，不過現在我不會這樣想，大家應該是讚賞我，我好像理解得太遲。」安洗瑩後來談到「天才少女」這個稱號，原來曾經困擾她；這也難怪，因為天才出道以來並非無敵，用她的話來說，「有一道永遠翻不過的牆」。

那道牆，叫陳雨菲。

從2018年開始，直至去年馬來西亞大師賽擊敗陳雨菲之前，安洗瑩七次面對該名中國球手，全數落敗。東京奧運或許是她最痛的，「為了備戰東京奧運，我每天刻苦訓練，三年沒休息過」，當時她以18：21及19：21不敵，最終陳雨菲更於決賽勇挫中華台北的戴資穎奪金而回，小妮子8強止步，可說是被技術擊倒。她雖然把母親那句「沒有砍十次不會倒的樹」記在心中，然而橫亙在面前的陳雨菲讓她發現，「有些樹確實不會倒」。

在奧運再次不敵陳雨菲，讓安洗瑩發現「有些樹確實不會倒」。（安洗瑩Instagram）

安洗瑩以眼淚告別奧運，但一年之後，她的命運逆轉了。

韓國一代單打女王成池鉉該年宣布退役，立即成為國家隊教練，專職帶安洗瑩的教練黃達明在成池鉉上任後就呈辭，成全權接管韓國女單，安洗瑩自是頭號訓練目標。

成池鉉本身也流着羽毛球的血，她的父親成漢國是前韓國羽毛球隊總教練，母親金練子則是羽毛球國手，韓國於2010年高舉優霸盃粉碎中國隊七連霸美夢，成池鉉正是隊員之一。

成池鉉是韓國一代單打女王，最高曾排名世界第二。（Getty Images）

成池鉉自言非常在意「韓國隊不及中國隊」的說法，所以她上任的第一個任務，就是為安洗瑩尋找擊潰陳雨菲的絕招。

她反覆翻看比賽片段，發現速度是安洗瑩的突破口，她立即安排地獄特訓，安洗瑩照單全收，成池鉉這樣形容：「安洗瑩體力好，但速度慢，因此針對速度安排地獄特訓，還好她有體力當後盾，天生學習能力也強，因此應付高強度的速度訓練沒有問題。」

成池鉉認為安洗瑩一直無法擊敗陳雨菲，速度是箇中關鍵。（Getty Images）

跟隨新教練訓練才一個月，安洗瑩就在5場3勝的優霸盃決賽第一仗遇上陳雨菲。雙方戰至決勝局，安洗瑩領先20：17，只差1分就能打破宿命，結果卻是陳雨菲「刁時」反勝22：20；比賽期間兩人都打到抽筋甚至受傷，賽後累癱地上，成為羽壇其中一幕「名場面」。

陳雨菲當時不知道，自己將在兩個月後的馬來西亞大師賽迎來對安洗瑩的首敗，但她在優霸盃後如此評價，已證明天才少女進步神速：「安洗瑩非常有耐心，打到最後抽筋，依然很頑強，那時我打得特別不舒服，比分落後又看似有機會，我不停提醒自己要冷靜，慢慢拉，小心別犯錯。」

馬來西亞大師賽的戰況沒有優霸盃般激烈，安洗瑩只花38分鐘，便以21：17及21：5大勝，對賽八次終為全敗止血。「在決賽擊敗感覺像一道牆的對手，我很高興，但另一方面，我也不敢相信這是真的。」

臉上還有點點稚氣的安洗瑩，卻冷靜地道出沒有想着一定要打敗陳雨菲：「這是一場關於我自己的戰鬥。」

終於擊敗天敵陳雨菲，安洗瑩賽後貼出與教練成池鉉的合照。（安洗瑩Instagram）

教練成池鉉當時公開表示，一次勝利不足喜，安洗瑩往後必須多次擊敗陳雨菲；小妮子亦不負教練厚望，此後五次對決，雖在2022年年終賽分組賽以及今年的蘇迪曼盃決賽落敗，但也三次戰勝陳雨菲，包括大馬公開賽和亞洲錦標賽4強，以及意義非凡的全英賽決賽。

先於準決賽勇挫戴資穎，再於決賽力克陳雨菲，成為自1996年的方銖賢後，首個全英賽韓國女單盟主，安洗瑩回國時受到熱烈歡迎。她道出捧盃感言，那個曾經為落敗流淚的少女，已蛻變成真正的高手：「置身比賽，容易執着於如何取勝。但逐漸累積閱歷，我有了一顆享受的心，從而放下執着。」

她亦堅信努力終帶來回報：「所有比賽都不容易，但我們不能放棄，成敗取決於誰準備得更積極更充分。」談到未來，除了金牌和冠軍獎盃，她還有更遠大的目標：「對大眾來說，提到韓國羽毛球，最先想到的還是李龍大前輩。我會努力好好表現，讓每個人在想到羽毛球時，都會先想到『安洗瑩』。」

安洗瑩今年3月奪得韓國暌違27年的全英公開賽冠軍。（安洗瑩Instagram）

如果真的有樹砍十次都不倒，那就砍夠一百次吧。贏了陳雨菲之後，面對另一中國隊高牆何冰嬌，安洗瑩今年初在印度大師賽也錄得對賽首勝。此後他再奪5項女單賽事冠軍，在8月初首次攀上世界排名第一高峰，終於從媒體口中的「天才少女」，實至名歸地成長為「球后」。

在體壇甚至世界其他領域，從來不乏天才，然而天才並非無敵，可幸的是安洗瑩在DNA與汗水之間，她選擇相信後者。畢竟，要戰勝心魔這個最大敵人，最可靠的，不是天賦的才華，是肯拼肯搏的一雙手。