美斯美職處子戰震撼紐約時代廣場　妙傳再建功助邁亞密國際贏波

班主碧咸把球王美斯帶到國際邁亞密，大概是美職有史以來最佳收購。

美斯早前協助球隊贏得聯賽盃，也是自2018年創會後首個錦標，他於香港時間今日（27日）早上於美職聯賽首度上陣。大批市民聚集於紐約時代廣場的大銀幕前，見證球王60分鐘後備入替，美斯並於完場前先交出妙絕傳送，再於門前接應隊友回傳建功，助國際邁亞密以2：0擊敗紐約紅牛。



國際邁亞密作客紐約紅牛一戰，安排在紐約時代廣場大銀幕直播，大批球迷聚集於該個地標，除了支持主隊，也期待美斯職業生涯首場美職聯賽。然而美斯沒有正選披甲，直到60分鐘方以後備入替里安納度甘賓拿。

美斯首場美職聯賽賽事，未有正選披甲。（路透社）

美斯於60分鐘後備入替里安納度甘賓拿。（路透社）

當時國際邁亞密憑迪亞高高美斯於37分鐘的入球，以1：0領先，但第二個入球要直到89分鐘才出現，那也大概是球迷最期待一幕——美斯禁區內接應隊友傳送，並於4個敵衛夾擊下找到「私家路」妙傳予後上的甘拉馬施治（Benjamin Cremaschi），然後再入楔小禁區接應隊友回傳建功。

美斯首度於美職聯賽上陣，並取得美職處子入球。（路透社）

美斯美職處子戰建功。（路透社）

國際邁亞密也憑着美斯的入球，最終以2：0擊敗紐約紅牛。美斯入球後，時代廣場傳來一片震耳欲聾的歡呼聲，是主隊「粉絲」也好，是美斯支持者也好，大家也為球王的「表演」而興奮不已。

目前國際邁亞密踢了23場聯賽，但只得6勝3和14負，以21分在東岸15支球隊中排「尾二」，晉級季後賽機會渺茫。