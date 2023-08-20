美斯登陸國際邁亞密首月顯身價　又轟世界波捧走北美聯賽盃

36歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）登陸美職聯（MLS）國際邁亞密（Inter Miami）後可謂威到盡，本港時間周日早上更帶領球會取得自2018年創會後首個冠軍。美斯在北美聯賽盃決賽再度獻出金球，雖然其後被對手追和，不過最終仍藉互射12碼擊敗另一美職球隊拿舒維爾捧盃。

美斯個人更首7場賽事更射10球，之後繼續徑戰美職聯可謂游刃有餘。



球壇巨星碧咸任班主的國際邁亞密，本來在今季美職聯放暑假前僅排在西岸包尾，不過自美斯來投後，無論聲勢或實力亦大有進步，球隊一舉殺入北美聯賽盃決賽，作客出戰排在東岸第4位的拿舒維爾。

國際邁亞密甫開賽即採取主動反客為主，戰至23分鐘，國際邁亞密一次攻勢，美斯在禁區外得球後先扣過一個敵衛，然後起腳遠射直飛網角，球隊領先1：0。

美斯又為球隊射入世界波。（路透社）

下半場57分，拿舒維爾藉角球造成國際邁亞密門前混戰，拿舒維爾比確治射門逼得對方門將擺烏龍，追成1：1。美斯其後於70分鐘一次中路突破後起腳施射，對方門將已投降可惜皮球中柱彈出無功而還。

在補時階段，國際邁亞密射手甘賓拿（Leonardo Campana）單刀挑過對門將後未能把握機會，失位下僅射中柱，球場要以即時互射12碼分勝負。

隊長美斯先射第1球命中，拿舒維爾球員則在第2輪射失，其後雙方入球梅花間竹，至第5輪國際邁亞密由古路亞射失，12碼比數成4：4進入即時死亡。射至第11輪，雙方門將互射，國際邁亞密將功補過成功撲出拿舒維爾門將射門，助美斯成功取得登陸美職第一冠，以及個人生涯第44個冠軍。