美斯無入球照救世　獻兩助攻率國際邁亞密闖美職聯賽盃決賽

即使沒有入球，美斯（Lionel Messi，又譯梅西）也可以領軍贏波。國際邁亞密在美職聯賽盃（Lamar Hunt U.S. Open Cup）四強惡戰東岸榜首FC辛辛那堤（FC Cincinnati），邁亞密曾經陷入落後兩球的劣勢，這名阿根廷球王依然力挽狂瀾，貢獻兩個助攻，領軍法定時間追成2：2平手，並在互射十二碼以5：4勝出，國際邁亞密繼美墨聯賽盃後，再次殺入決賽，向另一錦標進發。



國際邁亞密在美墨聯賽盃封王後，在美職聯賽盃同樣躋身四強，與東岸榜首FC辛辛那堤爭入決賽，雙方在聯賽榜積分相差33分，美斯要延續其勝利走勢，似乎難度不低。

開賽18分鐘，FC辛辛那堤便先開紀錄，隨後再於53分鐘將優勢擴大至2：0，國際邁亞密隨即陷入出局危機。自從有美斯加盟後，要擊敗國際邁亞密亦非易事，就算美斯整個上半場都沒有起腳機會，他也可以為隊友穿針引線。68分鐘，美斯左路開出罰球，甘賓拿（Leonardo Campana）搶點一頂破網，先追一球。

國際邁亞密久久未能追平，直至下半場補時階段，美斯在關鍵時刻再次挺身而出，交出一記恰到好處的傳中球，剛好笠過對方的守將，再次找到甘賓拿，近門頭槌再下一城，補時7分鐘頂成2：2，賽事需要進入加時。

美斯完場前交出靚絕助攻，領球隊追成2：2平手。（路透社）

加時3分鐘，國際邁亞密憑祖斯夫馬天尼斯（Josef Martinez）建功，以3：2反超前，但FC辛辛那堤於114分鐘由久保裕也追平，兩軍在加時30分鐘打成3：3，同樣未分高下，結果以互射十二碼分勝負。

隨後國際邁亞密由美斯率先操刀中鵠，其後4輪12碼全中，而FC辛辛那堤在最後一輪射失，結果邁亞運以5：4勝出，晉級美職聯賽盃決賽，繼早前的美墨聯賽盃後，再度殺入盃賽決賽，將面對侯斯頓戴拿模，力爭加盟以來的第2項錦標。

美斯8場為國際邁亞密上陣，未嘗一敗。（路透社）

有美斯坐鎮的國際邁亞密，彷彿不會輸一樣，年屆36歲的他今仗踢足120分鐘，雖然全場只有1次起腳，不過交出兩次關鍵助攻，一手帶領球隊進入加時階段，賽後評分網站sofascore給予這名阿根廷球星9分，為全場最高。今場未能攻破FC辛辛那堤大門，讓美斯加盟國際邁亞密後每場都有入球的紀錄中斷，此前他7場均有「士哥」，並合計射入10球。

跟隨美斯的鏡頭捕捉到他送出今場第2個助攻，助球隊在補時扳平時，表現得非常開心，不少網民感嘆看到他在這裏過得愉快便已經足夠，亦有人表示比留在PSG要好100倍。