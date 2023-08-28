羽毛球世錦賽｜泰國青年球王升格成世界冠軍　韓球手一日連奪兩冠

2018年世界青年羽毛球錦標賽男單決賽，泰國的韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn，又譯威提訕）與日本的奈良岡功大碰頭。5年過後，兩人在世錦賽決賽再度對壘，二人激戰109分鐘，結果韋迪辛以局數2：1力挫對手，首度升格成為「世界球王」。雖說是爭奪世界冠軍一戰，現場球迷卻在比賽途中報以噓聲。

另外，韓國球手徐承宰一日連打兩場決賽，在男雙及混雙奪冠，成為「雙冠王」。



曾經在世青三連霸的韋迪辛，與日本球手奈良岡功大是多年的對手，二人早在青年組已經碰頭，更曾經在2018年的世青決賽交手，韋迪辛當時直落兩局封王。5年後，兩人已經是世界前列球手，過關斬將後雙雙會師決賽，力爭個人首個的世界冠軍。

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（Badminton Photo）

奈良岡功大在開賽早段有優勢，一度領先5：1，韋迪辛隨後追回差距，戰情緊湊，多次互換領先後，奈良岡功大以21：19先下一城。韋迪辛在次局反撲，中段一直維持些微差距，被追至18：18時，韋迪辛連取3分扳回一城。進入決勝局，戰情緊湊不再，奈良岡功大出現多次失誤，韋迪辛早段一口氣連贏10分，這名泰國球手換邊再連取9分，大局已定，結果以19：21﹑21：18及21：7反勝對手，韋迪辛首度稱霸世錦賽。

韋迪辛與奈良岡功大花了1小時49分鐘才分出勝負，兩人交出已非首次出現「馬拉松式」賽事，二人在今年的馬來西亞公開賽4強，以1小時53分鐘才能完場。

爭奪登上世界頂端的一戰，理應是精彩萬分，但韋迪辛與奈良岡功大的打法同樣較為保守，不會輕易起板進攻，今仗更多時間是二人對打，精彩的進攻鏡頭欠奉。不少現場的丹麥球迷忍受不了，在第二局途中報以噓聲。

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另外，韓國球手徐承宰十分忙碌，事關他在男雙及混雙分別打入決賽，換言之同日需要打兩場，分途爭奪兩個世界冠軍。徐承宰先在混雙夥拍蔡侑玎，惡鬥中國的鄭思維／黃雅瓊，這對韓國組合力戰3局下，以21：17﹑10：21及21：18力克對手，先過一關。

徐承宰尾場再登場，改拍姜敏赫出戰男雙決賽，同樣需要戰足3局，在先落後一局的情況下，在主場丹麥組合身上連取兩局，順利成為雙料世界冠軍，徐承宰亦是史上第9人在同屆奪雙冠。