羽毛球世錦賽｜伍家朗李卓耀再過一關　混雙兩組合出局女雙再晉級

丹麥哥本哈根舉行的世界羽毛球錦標賽第三日賽事，港隊兩名男單代表伍家朗與李卓耀再過一關，攜手晉身16強，可是下輪分別遇上強敵。3對晉級次圈的雙打組合命運各異，兩對混雙組合鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔面對種子對手組合均告敗陣，女雙組合楊雅婷／楊霈霖則再過一關，16強卻要硬撼賽事3號種子。



羽毛球世錦賽2023｜港隊名單直播賽程一覽 NowTV兩台8.21起直播

羽毛球香港公開賽8.15十時起售票 焦點球手＋門價＋賽程一覽

羽毛球世錦賽︱李卓耀32強擊敗新加坡球手鄭加恆，晉身16強。（Badminton Photo）

下輪男單16強激戰連場

被編為今屆賽事15號種子的李卓耀，繼首圈擊敗世界排名130位的德國球手韋斯卻治（Max Weißkirchen）後，32強面對22歲新加坡球手鄭加恆同樣不算輕鬆，首局贏21：17，次局雙方戰至刁時，李卓耀連拿兩分以23：21再勝一局終結比賽。辛苦取勝後，滿頭大汗的李卓耀不禁單手握拳慶祝。

下場進入最後16強階段，男子單打賽事可謂大戰連場，其中以上線尤其激烈——世界排名第一的頭號種子安賽龍，將大戰中華台北的10號種子周天成；至於2021年世界冠軍、7號種子新加坡球手駱建佑，則要硬撼9號種子、印度球手普蘭奈（H. S. Prannoy）。

羽毛球世錦賽︱伍家朗同樣再過一關，晉身世鈉錦賽16強。（Badminton Photo）

伍家朗李卓耀16強齊遇強敵

伍家朗繼首圈不消半小時便輕取葡萄牙球手Bernardo Atilano，今輪面對薩爾瓦多球手Uriel Canjura除了首局曾一度落後，整場比賽說得上有驚無險，以21：17、21：11連贏兩局晉級。

兩位香港男單代表同處下線，16強李卓耀要面對賽事4號種子、日本球手奈良岡功大。22歲的奈良岡功大過去一年火速冒起，他跟李卓耀剛在7月的韓國公開賽8強交手，當時這位日本球手直落兩盤勝出。至於16號種子伍家朗的16強對手為8號種子中國球手石宇奇，雙方曾11次對戰，當中伍家朗勝出3次，石宇奇勝出8次，對上一次碰頭是今年7月的日本公開賽首圈，石宇奇以局數2：0獲勝。兩港將下輪分別硬碰強敵，不過若能分別晉級，8強便能上演「香港打吡」。

羽毛球世錦賽︱女子雙打組合楊雅婷／楊霈霖32強面對強敵驚喜輕鬆過關。（Badminton Photo）

港隊兩對混雙組合32強分別面對強手，鄧俊文／謝影雪惡戰被列為今屆賽事4號種子的泰國前世界排名第一組合Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai，李晉熙／吳芷柔面對馬來西亞組合、今屆14號種子陳堂傑／杜依蔚，均被對手直落兩盤擊敗，無緣晉身16強。

女子雙打組合楊雅婷／楊霈霖愈戰愈勇，繼首圈擊敗德國組合Linda Efler／Isabel Lohau，32強面對前歐洲冠軍、保加利亞姊妹組合Gabriela Stoeva／Stefani Stoeva打出驚喜，以21：18、21：8輕取這對13號種子再下一城，16強對手為前世界排名第一的韓國組合金昭映／孔熙容。