羽毛球世錦賽｜港隊兩對混雙組合齊過關　鄧謝配下輪遇前世一強敵

丹麥哥本哈根舉行的世界羽毛球錦標賽，繼首日賽事港隊兩名男單代表伍家朗與李卓耀旗開得勝，周二（22日）輪到4對雙打組合亮相，兩對混雙組合鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔均順利過關，晉身次圈賽事，不過鄧謝配下輪將遇上強敵。



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羽毛球世錦賽︱謝影雪和鄧俊文在世錦賽首圈輕鬆過關。（Badminton Photo）

鄧俊文／謝影雪首圈遇上菲律賓組合Alvin Morada/Alyssa Leonardo，雙方差距明顯，首局以由頭放到尾姿態輕鬆勝21：10，次局以21：12再次大比數勝出，2：0輕取對手。

不過由於鄧謝配受前陣子傷患影響成績，世界排名滑落，今屆賽事並未被列為種子，令他們下輪32強便要遇上強敵、被列為今屆賽事4號種子的泰國前世界排名第一組合Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai。

羽毛球世錦賽︱李晉熙／吳芷柔首圈跟對手激戰3局出線。（Badminton Photo）

另一對港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔，64強對手為兩個20歲年輕人組成的巴西組合Davi SILVA ／Sania LIMA，首局雙方已鬥得難分難解，戰至刁戰Davi SILVA ／Sania LIMA連贏兩分22：20先取首局。李晉熙／吳芷柔次局發力一度領先至20：13，巴西組合連追6分後，港隊組合終取得關鍵一分，以21：19取回一局，扳平局數。

戰至決勝局李晉熙／吳芷柔展現決心，整局一路領放下以21：7拿下，終結比賽。32強對手為馬來西亞組合、今屆14號種子陳堂傑／杜依蔚。

至於港隊女子雙打方面，楊雅婷／楊霈霖面對德國組合Linda Efler／Isabel Lohau以21：9、21：17直落兩局擊敗對手晉級，下一輪對手為前歐洲冠軍、保加利亞姊妹組合Gabriela Stoeva／Stefani Stoeva；呂樂樂／吳詠瑢則以16：21、14：21不敵法國組合出局。