羽毛球世錦賽｜伍家朗激戰3局刁時僅負石宇奇　李卓耀亦16強止步

世界羽毛球錦標賽16強階段大戰連場，安賽龍直落兩局擊敗周天成，港隊兩名男單代表伍家朗與李卓耀分別遇上強敵，可惜均未能再進一步。

女雙組合楊雅婷／楊霈霖硬撼賽事3號種子韓國組合金昭映／孔熙容，同告敗陣，今屆賽事所有參賽港將均已出局。



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羽毛球世錦賽︱李卓耀16強大敗予日本球手奈良岡功大。（Badminton Photo）

男單16強激戰連場

世界賽最後16強階段，男子單打賽事可謂大戰連場，其中以上線尤其激烈——世界排名第一的頭號種子安賽龍大戰中華台北的10號種子周天成，沒有遇上太多問題，以21：13、21：19直落兩盤勝出；至於2021年世界冠軍、7號種子新加坡球手駱建佑硬撼9號種子、印度球手普蘭奈（H. S. Prannoy），打足3局下敗陣。

被編為今屆賽事15號種子的李卓耀，首圈擊敗世界排名130位的德國球手韋斯卻治（Max Weißkirchen），32強面對同樣不算輕鬆情況下力壓22歲新加坡球手鄭加恆晉級。16強面對賽事4號種子、日本球手奈良岡功大，戰情一面倒。

22歲的奈良岡功大過去一年火速冒起，他跟李卓耀剛在7月的韓國公開賽8強交手，當時這位日本球手直落兩盤勝出，今次戰況更誇張，奈良岡功大首局中段起拋離比分，21：11先取首局，次局更一度領前14：0，終以21：4再贏一局，晉級8強。

羽毛球世錦賽︱伍家朗激戰石宇奇力戰僅敗。（Badminton Photo）

伍家朗力戰僅負石宇奇

伍家朗繼首圈不消半小時便輕取葡萄牙球手Bernardo Atilano，32強面對薩爾瓦多球手Uriel Canjura亦連贏兩局晉級。16號種子伍家朗的16強對手為8號種子中國球手石宇奇，雙方曾11次對戰，當中伍家朗勝出3次，石宇奇勝出8次，對上一次碰頭是今年7月的日本公開賽首圈，石宇奇以局數2：0獲勝。

雙方實力接近，石宇奇雖然21：7先贏首局，但伍家朗次局隨即以21：14扳平。決勝局二人鬥得難分難解，伍家朗中段8：15大比數落後，看似大勢已去，卻咬緊牙關逐分追上，戰至17：17平手，雙方得分梅花間竹，4度平手下，戰至20：20進入刁時，石宇奇連拿兩分終結比賽。

兩位香港男單代表同處下線，若能分別晉級，8強便能上演「香港打吡」，遺憾雙雙16強止步，無緣上演這一幕。

羽毛球世錦賽︱女子雙打組合楊雅婷／楊霈霖面對韓國前世一組合16強止步。（Badminton Photo）

女子雙打組合楊雅婷／楊霈霖首圈擊敗德國組合Linda Efler／Isabel Lohau，32強再擊退前歐洲冠軍、保加利亞姊妹組合Gabriela Stoeva／Stefani Stoeva，16強面對前世界排名第一的韓國組合金昭映／孔熙容毫無懼色，首局力戰僅以19：21落敗，次局輸11：21，無緣再進一步。隨兩位男單球手及女雙組合均在16強止步，今屆賽事所有參賽港將已告出局。