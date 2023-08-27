羽毛球世錦賽︱安洗瑩挫馬蓮封后霸氣盡露　為師父復仇成功創歷史

2023世界羽毛球錦標賽女單決賽，韓國「天才少女」安洗瑩遇上浴火重生的3屆冠軍馬蓮（Carolina Marin），一場大戰卻無懸念，安洗瑩僅花41分鐘便直落兩盤擊敗對方，首度封后，也是韓國歷來第一位世界冠軍女單球手，創下歷史新一頁。



羽毛球世錦賽︱安洗瑩首奪世界冠軍，開心到飛起。（Badminton Photo）

西班牙球后馬蓮浴火重生

西班牙球后馬蓮自從一雙膝頭先後前十字韌帶（ACL）重創，羽毛球女子單打逐漸成為韓國的安洗瑩、日本的山口茜、中國的陳雨菲及中華台北的戴資穎的天下，4人多次壟斷主要賽事最後4強，被封為「女單Big 4」或「女單F4」。今屆賽事馬蓮上演一幕鳳凰重生記，這位2014、2015及2018年三屆世界冠軍，先在8強擊退戴資穎，繼而在4強勇挫山口茜，決賽面對安洗瑩力爭第四度后座。

可惜這場決賽馬蓮幾乎全場受制安洗瑩，全攻型打法的馬蓮，在安洗瑩快速到位的步法以及準確的擊球落點之下，彷彿無從入手，連番扣殺未能攻破對手之餘，當安洗瑩變速突擊時，防守往往失利，首局僅21分鐘便以12：21敗陣。

羽毛球世錦賽︱西班牙球后馬蓮再次晉身決賽，可惜不敵安洗瑩。（Badminton Photo）

韓國歷來首位女單世界冠軍

安洗瑩領先一局愈打愈有信心，次局甫開始已打出4：0攻勢。經驗豐富的馬蓮沉着應戰，找尋出手時機扣殺，逐分追上，成功追至10：10平手。以為好戲在後頭，原來已是尾聲，安洗瑩多拿一分在11：10技術暫停，韓國「天才少女」聽從教練指導增加推波到後場，同時加快腳步改變節奏，馬蓮完全跟不上，失誤頻頻之下，連失10分，安洗瑩以21：10再拿一局，終結比賽。

安洗瑩首奪世界冠軍，慶祝時開心到高高跳起。回想這個「天才少女」曾經受困於中國球手陳雨菲這座「高牆」，持續3年多陷入樽頸，直到韓國一代單打女王成池鉉2021年退役並成為國家隊女單教練，用心培訓安洗瑩，2022年起屢次突破後愈戰愈勇，今年參加世界羽聯9項巡迴賽取得7冠2亞，7月底勝出日本賽後，升上世界排名第一，時隔不足一個月，更成為世界冠軍。

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代師父「報仇」 忘形慶祝惹馬蓮不滿

今年3月她已曾在印尼大師賽擊敗馬蓮，不過對韓國和安洗瑩團隊而言，這次冠軍特別有意思——因為幫助安洗瑩破繭而出功勞不少的成池鉉，2015年世錦賽4強正是敗在馬蓮拍下。

安洗瑩賽後只顧慶祝，無視網前等待她握手的馬蓮，西班牙球后看來有點不滿，不知是有心還是無意了。無論如何，她成功為師父復仇，更首度將女子單打世界冠軍榮譽帶回韓國，也是了不起成就，尤其她在比賽中展現出來的高度統治力，與一眾對手距離愈來愈遠，年僅21的她有望未來多年稱霸女單賽場。