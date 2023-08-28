文仙尼離意大利10日即轉教沙特阿拉伯　傳年薪達2500萬歐元

沙特阿拉伯足球在今夏大展拳腳，積極在轉會市場「搶人才」，如今更由球會層面延伸至國家隊。早前離開意大利國家隊的文仙尼，短短10日後即接掌沙特國家隊，在沙特足球隊官宣短片中，豪言是時候在中東創下歷史。



沙特聯賽成為今夏轉會市場的一大焦點，先後羅致尼馬及賓施馬等球星，重金打造豪華聯賽，在搶人才方面不遺餘力，早前將目標放在前意大利主帥文仙尼（Roberto Mancini）身上。

文仙尼直認與足總主席不咬弦。（資料圖片／Getty Images）

這名58歲的意大利教頭早前突然辭任意大利國家隊領隊一職，文仙尼其後接受意大利《共和國報》訪問，透露與足總主席格雲拿（Gabriele Gravina）有一段時間一直持相反意見，更直斥對方過多干預球隊事務，被私自更換教練團隊的成員，意大利如今改由前拿玻里主帥史巴列堤執教。

足球｜文仙尼親解辭任主帥原因 轟意足總主席擅自炒教練團隊人員

文仙尼曾領意大利捧走歐洲國家盃，就算離職都不愁無工作，只是無業10日，沙特阿拉伯足總透過社交網站公布，委任文仙尼成為新一任沙特國家隊主教練。根據意媒透露，文仙尼將簽約4年，扣除稅項後年薪約2500萬歐元。據報文仙尼將在周一（28日）前往沙特，出席記者會，而他將在下月8日的國際賽對哥斯達黎加首度督師，該場友賽將在紐卡素的聖占士公園球場上演。

文仙尼曾經領意大利贏得歐洲國家盃。（資料圖片／Getty Images）

在沙特足總官宣由文仙尼執教的短片中，這名曾經執教曼城﹑國際米蘭等豪門的名帥，當然不忘賣口乖，直言被委任成為沙特的領隊是非常榮幸的事，「亞洲足球的發展有目共睹，如今有機會讓我在不一樣的國度感受足球，沙特擁有強烈的足球文化，而沙特聯賽亦可幫助提升他們的足球水平，大家都從世界盃看到沙特的能力，我們有能力走得更遠。我已在歐洲締造歷史，如今是時候在亞洲重寫這一切。」