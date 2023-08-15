C朗因傷缺陣沙特聯賽揭幕戰　利物浦舊將碰頭　謝拉特先拔頭籌

撰文：趙子晉
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C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）早前贏得登陸沙特阿拉伯後的首冠，但他在阿拉伯冠軍球會盃決賽中勇戰受傷，錯過沙特聯賽的揭幕戰。缺少C朗的艾納斯，由沙迪奧文尼領軍，遇上利物浦舊隊友佐敦軒達臣效力的伊蒂法克，即使文尼早段先開紀錄，最終仍以1：2被對手逆轉。

在阿拉伯冠軍球會盃封王後，艾納斯（Al Nassr）隨即轉戰沙特阿拉伯聯賽，開季首戰即有硬仗，遇上由「神奇隊長」謝拉特領軍的伊蒂法克（Al Ettifaq）。C朗拿度因傷缺陣，今仗由沙迪奧文尼（Sadio Mane）擔任隊長，今仗正好碰上利物浦的舊隊友佐敦軒達臣。

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佐敦軒達臣與沙迪奧文尼兩名利物浦舊將，今仗在沙特聯賽各為其主。（Getty Images）

開賽4分鐘，沙迪奧文尼接應地波傳中近射破網，艾納斯早段領先，惜未能力保勝局至完場。換邊初段，伊蒂法克一次角球，艾納斯門將艾歷基迪（Nawaf Al-Aqidi）接實皮球時，撞中對方球員後甩手，球證未有示意，古艾臣（Robin Quaison）輕鬆送入空門追平，加上穆沙迪比利近門撞射得手，6分鐘連入兩球反超前。即使沙迪奧文尼完場前窩利抽射建功，惜越位在先，伊蒂法克以2：1反勝全取3分。

文尼開賽4分鐘先開紀錄。（Getty Images）

軒達臣末段退下火線，除了將隊長臂章交予隊友外，離場時特意與文尼擊掌，這名利物浦前隊長表示高興與文尼碰頭，並直言在星光熠熠的沙特聯賽，3分是十分重要。

巴西球星尼馬盛傳是另一名轉戰沙特的巨星，但謝拉特卻不太歡迎他，「尼馬的名字家傳戶曉，不論在巴塞隆拿﹑PSG或巴西國家隊，他的足球令人快樂。我認為尼馬未取得大家都認同的成績，我都不希望他來（沙特），因為他不是加盟我的球隊。不過以娛樂性而言，他是一名頂級的球星。」

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謝拉特笑言，不希望尼馬來到沙特。（Getty Images）
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