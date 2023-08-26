沙特聯｜C朗帽子戲法加後腳神助攻　文尼梅開二度助艾納斯大勝

艾納斯終於在沙特聯取得首勝，在C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）及沙迪奧文尼（Sadio Mane）聯手攻入5球的情況下，球隊以5：0大勝艾法特（Al-Fateh），C朗更上演帽子戲法並送出1球助攻，賽後獲評分網站Sofascore評為10分滿分。



比賽開始前出現一段有趣的小插曲，雙方球員互相握手擁抱致意時，文尼突然發現對手一名球員跟隊友生得一模一樣，並立即回頭確認，顯得相當困惑。實際上其效力艾納斯的隊友Ali Lajami，與對手Qassem Lajami是孖生兄弟，兩人連髮型及留鬍鬚的方式都一模一樣，難怪文尼會以為隊友「陣前變節」。

兩名孖生兄弟效力同一聯賽，連髮型跟鬍鬚造型都完全一致。（instagram）

今場之前，艾納斯雖然夏天轉會窗增兵不少，其中以文尼及波索域（Marcelo Brozović）最具名氣，但開咧後卻慘吞2連敗。不過上場亞冠附加賽艱難取勝後，至少算是中止連敗頹勢。

比賽第27分鐘，波索域從中路傳球給C朗，該名葡萄牙球星以後腳妙傳予文尼，後者單刀情況下輕鬆射成1：0。

助攻完隊友後，C朗隨即開啟入波模式，先是38分鐘在門前以頭鎚破門，助艾納斯領先至2：0。

第55分鐘，波索域送出長傳撕破防線，對方門將出迎失誤情況下，C朗接應隊友傳中射入空門。

大幅領先的艾納斯沒有停止進攻，並在81分鐘展開反擊，C朗分邊後，文尼接應傳中頭鎚破網，入波後更在C朗面前做出其招牌慶祝動作，不過其動作稍缺完成度。

補時階段C朗在遠柱包抄再入一球，完成帽子戲法助艾納斯以5：0大勝艾法特，從聯賽榜下游升上第10位。

值得一提的是，艾納斯陣中主力之一泰利斯卡（Talisca）今場因傷缺陣，此前不少人稱C朗在艾納斯被該名巴西球員「Carry」，上季更有傳出兩人不和。今場在泰利斯卡沒有上陣的情況下，C朗照樣上演帽子戲法，賽後更獲Sofascore評出10分，可算是「一吐烏氣」。