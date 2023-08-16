沙特轉會｜尼馬9000萬歐身價加盟希拉爾　簽約兩年收入高達4億歐

又一位重磅球星轉投沙特聯賽！31歲巴西射手尼馬（Neymar）以9000萬歐元身價從巴黎聖日耳門加盟希拉爾，簽約兩年，基本人工總值3億歐元，若加上附加條款及商業收益，其兩年收入可達4億歐元。



尼馬加盟希拉爾。（Twitter）

英國《BBC》報道，31歲的尼馬轉會費9000萬歐元，並設附加條款。這是尼馬職業生涯第3次轉會，第一次是2013年以8800萬歐元從山度士加盟巴塞隆拿，第二次是2017年巴黎聖日耳門為尼馬支付2.22億歐元的解約金，創出世界球壇的最高轉會費紀錄。據《轉會市場》網站紀錄，尼馬生涯的總轉會費達4億歐元。

「我在歐洲已經贏得了很多，享受過一些獨特的時刻，但我一直想成為一位世界性的球員，嘗試新挑戰，在新地方找尋新機會。」尼馬說。

31歲的尼馬據報在沙特的年薪為1.5億歐元。（Twitter）

「我想書寫新的體育歷史，而沙特職業聯賽此刻擁有巨大的能量，以及高質素的球員。」尼馬續說：「我聽聞過很多，又留意過很多位多年來在沙特踢過波的巴西球員，所以我認為這是一個我想去的地方。」

《BBC》稱，尼馬在巴黎聖日耳門的年薪為2500萬歐元，而他在希拉爾的兩年合約，基本人工總值3億歐元，年薪1.5億歐元，這是他在PSG時的6倍人工。據記者羅曼奴透露，若包括附加條款及商業收益，尼馬未來兩年的總收入達4億歐元。

尼馬在希拉爾的人工會是他效力PSG時的6倍。（Twitter）

尼馬是希拉爾今夏羅致的第5位重量級歐洲聯賽球星，也是名氣最大的一位。他們之前簽入了中堅高列巴尼（Kalidou Koulibaly）、中場米連高域沙域（Sergej Milinković-Savić）、魯賓尼維斯（Rúben Neves）及翼鋒馬爾甘菲臘比（Malcom）。希拉爾為這5名球星花費了超過2.6億歐元轉會費。

尼馬人工僅次C朗、賓施馬

論基本人工，年薪1.5億歐元的尼馬在當今球壇排第3位，僅次年薪2億歐元的C朗拿度及賓施馬兩位金球獎得主，後兩者分別效力艾納斯及伊蒂哈德。據法國《巴黎人報》的資料，球壇最高薪的10名球員中，絕大部分都是效力沙特聯賽。在尼馬之下的是效力伊蒂哈德的尼高路簡迪，年薪1億歐元。

排第5位的是唯一一位歐洲聯賽球星，效力巴黎聖日耳門的基利安麥巴比年薪7000萬歐元。今夏轉到美職球隊國際邁亞密的美斯，年薪為4500萬歐元，排列第6位。之後是其列第7位的艾納斯前鋒沙迪奧文尼及伊蒂法克中場佐敦軒達臣，同樣年薪4000萬歐元。吉達艾阿里的馬列斯年薪3500萬歐元，而高列巴尼則為3000萬歐元。