賓施馬轉戰沙特非話晒事　傳與紐奴鬧不和隨時離隊收場｜沙特聯

賓施馬（Karim Benzema，又譯本澤馬）在今年6月登陸沙特阿拉伯，是沙特聯賽其中一名重點球星，新東家伊蒂哈德為他舉行盛大的歡迎儀式。轉會短短兩個月，想不到這名法國球星來到中東，竟然不是隨心所欲，更傳出與主帥紐奴意見有分歧。



賓施馬在伊蒂哈德主場高舉金球獎。（路透社）

35歲的賓施馬今夏離開皇家馬德里，並以自由身加盟沙特阿拉伯的伊蒂哈德，在前熱刺主帥紐奴（Nuno Espirito Santo）的帶領下，與尼高路簡迪及法賓奴並肩作戰。賓施馬毫無疑問是沙特聯賽其中一位大名球星，外界預料整個球會圍繞着這名法國尖刀時，似乎事實與想像有出入。

賓施馬攜金球獎首度亮相沙特 6萬球迷見證 歡迎儀式勁舖張

想不到賓施馬來到沙特都遇上將帥不和。（Getty Images）

沙特傳媒《Al-Sharq Al-Awsat》透露，主帥紐奴與賓施馬的關係有裂縫，這名葡萄牙教頭向伊蒂哈德高層表示，賓施馬的踢法不能融入他的戰術，更直指他由始至終沒有要求過簽下賓施馬。另外，賓施馬曾經要求戴上隊長臂章，但紐奴一口回絕，使兩人的關係急轉直下。

紐奴指賓施馬不適合他的戰術。（資料圖片／Getty Images）

該沙特傳媒指，紐奴與賓施馬似乎無意讓步，此事已提升至伊蒂哈德高層，但不知如何處理。一人是功勳教頭，另一人是大名球星，若兩人繼續不和的話，大有可能兩個只能活一個。

伊蒂哈德在新球季兩連勝，並未失一球，賓施馬未有進賬，只錄得一次助攻。