田徑世錦賽｜荷蘭女將克服失牌陰霾　女子4x400接力神奇逆轉奪金

世界田徑錦標賽首日進行的4x400米混合接力，負責最後一棒的荷蘭女將波爾原本領先，眼見終點線愈來愈近，想不到衝線前突然倒地，錯失金牌同時令荷蘭隊無法完成賽事。

波爾周日（27日）再度代表荷蘭出戰4x400米接力，今次是女子隊，波爾同樣負責最後一棒，這名23歲女將以行動示範什麼是「邊度跌低，邊度起返身」，最後一棒狂追，在終點前及時超越牙買加及英國隊，成功彌補上周的遺憾。



荷蘭田徑女將波爾（Femke Bol）在今年2月，打破塵破41年的室內女子400米世界紀錄。這名23歲的荷蘭女將在今屆田徑世錦賽中，出戰另一強項女子400米欄，結果她以51.70秒率先衝線，贏得個人首面世錦賽金牌。

田徑｜49.26秒！荷蘭天才女將波爾打破塵封41年室內400米紀錄

波爾在女子400米欄贏得個人首面世錦賽金牌。（Getty Images）

對波爾而言，今屆世錦賽是先苦後甜。波爾在世錦賽首日代表荷蘭出戰4x400米混合接力，波爾負責最後一棒。波爾與美國的賀姆絲（Alexis Holmes）爭持至最後100米，波爾有些微差距，賀姆絲亦步亦趨，當二人差不多平排時，距離終點線還有幾米，波爾卻突然間失平衡倒地，賀姆絲率先衝線，美國隊同時打破世界紀錄，相反荷蘭隊則因為波爾跌倒而取消資格，與金牌失之交臂。

波爾在世錦賽4X400米混合接力，終點前倒地，錯失金牌。（Getty Images）

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波爾一跌，連荷蘭接力隊的獎牌也跌走了，波爾其後十分失望，幸好一眾隊友立即安慰她，波爾賽後直言從未發生過這種事。幸好，這一跌未有影響她的信心，波爾其後再度代表荷蘭接力隊，出戰女子4x400米接力，波爾繼續擔任最後一棒。

今仗戰情有所不同，波爾接棒時位列第3位，距離牙買加及英國有一段距離，波爾在最後100米仍在第3位，她再提升速度，最後30米左右先後超越英國及牙買加跑手，最終為荷蘭隊贏得金牌。波爾靠自己取回上周跌走的金牌，她衝線後立即與隊友們相擁，眾人亦露出難以置信的表情，波爾其後抱頭倒在地上，依然不敢相信這是事實，結果荷蘭以3分20.72秒衝線，贏得女子4x400米接力的金牌，亦是波爾今屆第二面金牌。

波爾最後100米發力超越牙買加及英國，領荷蘭在女子4x400米接力奪金。（Getty Images）

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經歷一個星期的比賽後，身體難免有點疲累，但波爾依然撐過去，她在今次賽事一直等待機會，直至最後才發力，「我十分有耐性，但去到最後我知道不能再等，當下需要加速了。這是我生涯其中一場最重要的賽事，因為我和隊友首次成為世界冠軍，就算0.001秒也要爭取。」