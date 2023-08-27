田徑｜一個簽名改變人生　菲律賓鳥人飛越6米　小粉絲變世界亞軍

世界田徑錦標賽男子撐竿跳，瑞典的杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）依舊踏上頒獎台最高級，但三甲裏面，出現了一個陌生的名字：蔡華強（Ernest John Obiena）。

27歲的他來自菲律賓，在這個並非撐竿跳傳統強國、也毫不熱衷於個田徑項目的國度，獨自撐起半邊天。



世界田徑錦標賽正在匈牙利布達佩斯上演。香港時間今日（27日）凌晨的男子撐竿跳決賽，瑞典天才杜普蘭蒂斯如願衛冕，但試跳6.25米失敗，止步於6.10米，跟自己保持的世界紀錄（6.21米）相距甚遠。蔡華強則繼今年6月的Sparebanken Vest Bergen Jump Challenge後，再次跳出6米，平了自己保持的亞洲紀錄同時，也突破去年世錦賽季軍的戰績，奪得銀牌，銅牌則由澳洲的Kurtis Marschall及美國的Chris Nilsen平分，兩人成績同為5.95米。

（路透社）

蔡華強8歲開始接觸各種田徑項目，但一直專注於跨欄，直到高中才開始專攻撐竿跳。在菲律賓，撐竿跳並非熱門項目，蔡華強也說得上從歐洲起飛的；但他之所以能夠遠赴歐洲，全因前世界紀錄保持者、「鳥人」布卡當年到訪菲律賓，蔡華強作為「小粉絲」索取簽名，卻因此得到布卡青睞，到了意大利跟隨布卡從前的教練。

只練了三個月，那些年才18歲的蔡華強，以5.01米一舉打破塵封22年的全國紀錄，更於2014年內將紀錄推高至5.21米；翌年的東南亞運動會，他以5.25米摘得一面銀牌。

（Getty Images）

正式揚名於世界舞台，該是2019年世界大學生運動會一役，當時蔡華強的成績已達5.76米，距離昔日僅僅跳過5米的「小粉絲」日子，才短短3年。之後他更達到標準，取得東京奧運入場券，然而他在奧運決賽三次試跳皆未越過5.80米，只能以5.70米名列第11。

回想疫情亂流那幾年，蔡華強因為各地封關，長時間留在意大利訓練，就連聖誕節都無法回國與家人共渡佳節（編按：菲律賓是世界第三大天主教國家，聖誕節慶活動可長達四個月）。幸好，異鄉人在彼邦的日子沒有白費，蔡華強失意於東京奧運後，同年9月在奧地利一場國際賽跳出5.93米，打破亞洲紀錄，也是個人最佳戰績；翌年的世界錦標賽，更把紀錄推前至5.94米，奪得銅牌，成為史上首個奪得田徑世錦賽獎牌的菲律賓選手。

（Getty Images）

故事書寫至此，蔡華強已然壟斷亞洲撐竿跳，等待他的下一個目標，當然是6米這個里程碑。史上首個跳入6米大關的人類，正是蔡華強的兒時偶像布卡；而蔡華強奪得銅牌那場世錦賽，瑞典天才杜普蘭蒂斯同場以6.21米打破世界紀錄，他知道，這是他要昂首邁進、再跨步超越的路途。

一年之後的今天，蔡華強在布達佩斯跳出6米，繼早前的Sparebanken Vest Bergen Jump Challenge後，再次達到這個高度，世錦賽成績也比去年微升一級，銅牌變銀牌。他曾說：「我希望歐洲人都認識我，不是懼怕我，我想他們知道，在撐竿跳並不熱門的菲律賓，卻有一名菲律賓選手很優秀。能夠統治一個在國家裏很冷門的項目，相信我，那種感覺非同凡響。」

連續兩年在世錦賽奪得一銀一銅，田徑世界都已認識蔡華強——一個在撐竿跳並不熱門的菲律賓，卻獨自撐起半邊天的菲律賓好手。