J League｜神戶球員左膝8處重傷需唞1年　球會暖心開4年合約支持

早前日職聯（J-League）出現一宗駭人意外，本月19日神戶勝利船迎戰柏雷素爾，主隊球員齊藤未月在禁區內射門時，被兩名防守球員夾擊導致重傷。兩日後官方驗傷報告指出，齊藤左膝傷患大大小小多達8項，預計需要1年時間完全恢復。

這名只有24歲的球員並非真正意義上的神戶勝利船球員，而是從另一支J-League球隊湘南比馬外借1年。然而在這個對足球員來說最無助的時刻，神戶勝利船董事及總經理千布勇氣在上周二（22日）表示，球會打算向湘南正式收購齊藤未月，並向他開出一紙4年合約，讓他能在無後顧之憂的情況下安心養傷。

由於今次意外導致球員重傷，然而兩名防守球員甚至沒有被判犯規，事後因而引來爭議。日本足總裁判委員會周一（28日）舉行說明會，承認當日錯判並鄭重道歉。



左膝關節脫臼、左膝複合韌帶損傷（前十字韌帶斷裂、外側側副韌帶斷裂、大腿二頭肌黏連位斷裂、膝蓋窩筋腱損傷、內側側副韌帶損傷、後十字韌帶損傷）、內外側半月板損傷——很難想像以上這一連串的傷勢名稱，竟會因一次攔截而同時出現在同一名球員身上，其中有些傷患，只要一項便足以摧毀足球員的生涯。

該次意外發生在禁區內的一次混戰，當時齊藤未月接應隊友在底線的頭鎚回傳，射門被對方封阻後，追上前打算再次起腳，卻被對方兩名防守球員出腳夾擊，其中一人的鞋底直接往齊藤的左膝踩去，從影片可見他的腿部因此而變形。然而他被擔架抬走後，球證並沒有判罰犯規，更不用說出示黃牌或紅牌，VAR亦沒有任何表示。

齊藤未月受傷影片（慎入）：

日本足總裁判委員會周一向傳媒舉行說明會，委員長扇谷健司表示經過內部議論後，認為這是應被判罰紅牌的犯規，「對於在當時沒能作出正確判決，我們感到非常抱歉，亦希望向神戶（勝利船）仝人傳達這份歉意。」之後他再補充VAR球證不清楚球員傷勢，承認球證之間要加強溝通。扇谷健司道歉後，亦表示齊藤未月的重傷讓他們感到非常痛心，希望他能盡早康復。

社長暖心之舉 望全力支持球員

樂天集團創辦人及神戶勝利船球會班主三木谷浩史在Twitter上寫道：「如果不能守護齊藤未月這名球員，那我們踢足球是為了什麼？神戶勝利船的存在又是為了什麼？我們一起前進吧。」

千布勇氣在球會的職位名為「代表取締役社長」，雖然有「社長」二字，但實際上他並非神戶勝利船班主，而是董事及總經理，負責球會日常營運。

在上周二的球隊公開操練中，千布勇氣表示打算向湘南比馬談判正式收購齊藤未月，並向他開出一紙4年合約。「就算正式轉會，他要完全康復也需要1年時間，那來季他的處境便頗為危險。我希望能通過提出數年的合約，讓他安心地養傷直至回歸球隊，正如會長所說，這是球會的綜合意見，希望他能在神戶這裏暫時住下來，在環境不變的情況下得到最好的支援。」

除神戶勝利船的支持外，齊藤未月母會湘南比馬的球迷亦為他送上支持及祝福。他在個人的Blog中貼出一張直播截圖，只見球迷在看台貼上橫額，上面寫有「不要着急，慢慢接受治療！我們再以笑臉見面吧，未月加油。」

在湘南比馬對浦和紅鑽的比賽中，湘南球迷向齊藤未月打氣並送上祝福。（齊藤未月Blog）

齊藤未月為此寫道：「我（從中）得到了勇氣和力量。就像橫額上寫的那樣，我不會焦急的，相信我們一定會再次帶着笑臉見面。真的非常感謝你們！」今年24歲的齊藤未月出身自神奈川縣藤澤市，自少年隊開始便為當地球隊湘南比馬效力，經歷U15、青年軍一路至2016年從職業隊出道，期間被外借過3次，但從未正式轉會至其他球會。