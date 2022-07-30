羽毛球｜大馬教練葉誠萬盡顯體育精神 前世界冠軍借鞋助對手解困
撰文：葉詩敏
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英聯邦運動會（The Commonwealth Games）續在英國伯明翰舉行，昨日（29日）的羽毛球混合團體賽出現暖心一幕，一名牙買加球手在賽事中球鞋破裂，悉尼奧運男單銀牌、現任馬來西亞主教練的葉誠萬即雪中送炭，脫下球鞋讓對手換上，非凡體育精神獲全場掌聲致敬。
馬來西亞隊在昨日的混合團體賽分組賽與牙買加隊對陣，其中黃智勇在男單首局以21：12先拔頭籌，戰至第2局時，領先1分的對手Samuel Ricketts因鞋子磨損破裂叫暫停，其教練雖立即先後遞上兩雙鞋子，卻不合穿。
當Ricketts正在糾結之際，黃智勇走到網前詢問鞋子是否合穿，其後主教練葉誠萬即脫下腳上的球鞋，穿着襪子走到Ricketts身旁借出球鞋相助，獲得全場掌聲。而葉教練則光穿著襪子坐在教練席上繼續指導。
球賽重啟後，黃智勇最終以21：16再贏一局，助大馬以總場數5：0取得勝利，與南非隊攜手晉身8強。
葉誠萬的舉動展現體育精神，獲網民和球迷大讚。50歲的他是前印尼代表，曾在2000年獲悉尼奧運男單銀牌，2001年勇奪世錦賽男單冠軍。2009年，葉誠萬赴馬來西亞擔任國家隊後備隊教練；6年後，他轉為擔任禁賽後復出的李宗偉專任教練，此後亦一直為大馬擔任主教練培訓球手。
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