洋基投手完全比賽背後有洋蔥　曾因家暴長期停賽叔父離世終振作

正當大谷翔平在投打兩端不斷交出表現成為MLB（美國職棒大聯盟）的新聞標題時，一名效力紐約洋基、名叫杜明高靴文（Domingo Germán）的投手，突然以一場「完全比賽（Perfect game）」震驚棒球界，並佔據美國各大體育新聞頭條。

這名效力紐約洋基隊的多明尼加投手，他並非特別著名的球員，生涯從沒有進入過全明星賽，也沒有拿過任何榮譽，甚至在前兩場正選走上投手踏板時，交出的災難級表現能讓自己名列聯盟倒數第8——讓這一切突然扭轉的，是他那剛在兩天前去世的叔叔。

當球證伸手握拳示意最後一名擊球手出局時，隊友一擁而上圍着他歡呼慶祝，但靴文沒有忘記叔叔，他拿着棒球指向天上，希望將這場比賽獻給他。



在棒球比賽中，投手取得「完全比賽」並不常見。美國長達143年的職業棒球聯賽歷史中，以往只出現過23次。對上一次有投手在MLB投出「完全比賽」，已經要數到2012年8月15日，至今相距將近11年。按數據統計，大約每15000場大聯盟比賽，才會出現一次，因此也可以說是很多投手想達成、但又難以達成的成就。

完全比賽的定義，簡單來說就是在一場至少9局的比賽中，投手沒讓任何一名擊球手上壘，當中包括隊友失誤等無法控制的因素，所以要達到這一成就，除需要投手本身實力出眾之外，也需要隊友配合才能成事，畢竟再強的投手也不可能在9局中將所有打者三振。

靴文今次投出的完全比賽，是不少偉大投手都無法完成的壯舉。（路透社）

靴文今場比賽的投球也並非十全十美，第5局下半時，對手將來球打至一壘方向，而且去勢甚快，但一壘手利素（Anthony Rizzo）精彩地以飛撲將球接下，一眾隊友為他築起的強力後盾，在這場完全比賽亦不能被忽視。

隨着比賽逐漸推進，洋基隊可說是勝券在握，同時一眾觀眾與球員也意識到，奧克蘭運動家沒有任何一名打者能夠上壘，他們或許能在這場比賽見證奇蹟。在第9局下半，對手第27名擊球手擊出無力的三壘滾地球而出局後，洋基隊以11：0擊敗運動家隊，所有球員及教練都衝上去抱着靴文，慶祝隊史第4次完全比賽的壯舉。

賽後記者訪問時，靴文提到他的叔叔在兩天前過身，「昨天我在會所哭個不停。整場比賽我都在想着他，整場比賽我都和他在一起，我要將這場比賽獻給他。我相信他會很開心，他總是為我們整個家庭帶來歡樂，他會在天上看到這一切。」

賽後靴文將棒球指向天上，示意要將這場完美比賽獻給去世的叔叔。（路透社）

靴文的棒球生涯並非一帆風順，他17歲時被馬林魚看中簽下合約，翌年在最低級別的新人聯盟出道。靴文的實力在這幾年間逐漸成長，在2014年入選美國大聯盟未來之星明星賽，並被紐約洋基簽下，但正當他打算一步一腳印慢慢打上大聯盟時，卻因傷缺席了整個2015球季，更被球隊踢出40人大名單，隨後才獲球隊重新簽約，並於翌年升上棒球的最高殿堂—大聯盟。

但升上MLB後就一切都順利了嗎？當然不是，在大聯盟出道的首季，他只有7次上陣機會；次季他的表現仍未如理想，防禦率（ERA, earned run average）高達5.57，更因此被送回3A小聯盟。

2019是靴文最跌宕的一年，這個球季他重返球隊並獲正選投手位置，更交出18勝4負、全聯盟最高勝率81.8%的亮麗表現——但在季尾時，他卻因掌摑時任女友，縱因女方沒有報案未被起訴，但這宗家暴醜聞令他被大聯盟重罰停賽81場，為大聯盟歷來對未被法庭起訴球員判罰最長一次。

停賽一季後，靴文重回球場的表現已不復當年。時間來到今季，他近兩場正選上陣時，合共被擊出15次安打，光是上場面對馬林魚，他踏上投手丘3又3分1局，球隊合共失去10分，其中8分為靴文的自責失分，更被對手擊出4發全壘打。這種災難級的表現，對於一名投手來說可以是毀滅性的。

靴文近兩場比賽可以用災難級來形容。（路透社）

或許是叔叔的去世讓靴文振作，他今場以99球、9次三振，將運動家的27名打者完全壓制，把自己的名字寫進MLB的史冊當中，同時他也是史上第一名在大聯盟投出完全比賽的多明尼加投手。

靴文職業生涯獎項及成就一欄本來空空如也，如今他終於為自己畫下重要一筆。（維基百科截圖）

踏入這場比賽前，他今個球季的防禦率達到5.1，在聯盟中倒數第8，但他用一場比賽，為自己做出了一次華麗轉身，「能夠在職業生涯中完成這樣的成就，我終生都不會忘記。」運動員也是人，生涯同樣會有跌宕起伏，但不輕言放棄，奇蹟才有機會降臨在你身上。