MLB熱話｜打棒球1秒變打拳　白襪與守護者上壘衝突釀6人被逐

昨日（6日）美國職棒大聯盟賽事，芝加哥白襪（Chicago White Sox）對克里夫蘭守護者（Cleveland Guardians）一仗爆發大規模衝突，Tim Anderson與Jose Ramirez兩人因上壘發生口角繼而動武，兩人突然一瞬間進入拳擊手模式。



比賽打至打6局，當時白襪隊已領先至5：0，不過荷西拉美利斯（Jose Ramirez）從游擊手添安達臣（Tim Anderson）胯下飛撲上壘時，兩人發生爭執隔著球證不斷口角，並一副將要打架的樣子，球證見勸阻不果後便退開。

拉美利斯被逼從添安達臣胯下滑入壘中，相信是今次衝突主因。（路）

守壘的添安達臣當時立刻脫下手套扔開，兩人秒速擺出拳擊手的姿勢，棒球場旋即變成拳擊擂台一般，兩人埋身肉搏兩三回合後，添安達臣被擊中頭部倒下，雙方其餘隊友趕到後亦將兩人隔開。

兩人意識到要打鬥後，秒速擺出拳擊手姿勢。（路透社）

事件引致雙方後備區所有人員全數衝入球場，連教練也加入爭執。據CBS報道，除兩名主角荷西拉美利斯及添安達臣外，守護者教頭Terry Francona、投手Emmanuel Clase、三壘指導Mike Sarbaugh，以及白襪隊主帥Pedro Grifol亦被逐離場。

網民當然不會放過這包「花生」，除配上各種音效讓這次打鬥成為「Meme」外，有眼利的網民發現，今次打鬥被擊倒的添安達臣，偷偷地刪除掉11年前的兩則Tweets，雖與今次事件無關，但不免顯得有點此地無銀。

更為有趣的是，一名專業的拳擊評述加入到這次「盛事」之中，以專業拳擊角度分析兩人今次打鬥：「添安達臣犯了一個致命的錯誤，他一開始便擺出了左撇子的姿勢，但你不是左撇子（註：右手為慣用手的姿勢應為左手在前方），然後他本應揮出刺拳，卻直接打出一記右勾拳，從而被對手反擊並擊倒。為什麼你不是左撇子卻擺出左撇子的姿勢？你將永遠成為荷西拉美利斯的『Meme』了，兄弟。」

該場比賽最後由白襪隊以5：3擊敗守護者告終，按照慣例球場打鬥一般都會有停賽處分，目前大聯盟暫未公布後續處罰如何。