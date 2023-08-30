港超聯︱傑志簽奧地利國腳　今月歐聯外圍賽曾鬥燕豪芬：我會成功

下月將出戰亞冠盃的傑志今（30日）宣布，簽入奧地利國腳恩查（Jakob Jantscher），這位司職前鋒的球員，料會對前韓國國腳金信煜的地位帶來挑戰。



傑志今年初跟曾效力韓職全北汽車的金信煜簽約三年，當時對方明言想在亞冠盃爭取入球。然而金信煜加盟後半季，於正式賽事一直未取得入球，至日前港超聯對港會，才個人連入三球，打破入球荒。

金信煜加盟後半季、直至周日（27日）才打破正式賽事入球荒。（袁志浩攝）

傑志上季尾亦有射手丹恩奴域離隊，球隊即將出戰亞冠盃，今公布簽入34歲的恩查，此子於奧地利球會格拉茨出道，其後效力過薩爾斯堡紅牛、俄超莫斯科戴拿模、荷甲奈梅亨等。

他在2018年重返格拉茨，2021/22球季當選奧地利頂級聯賽最佳球員，今月中仍有為格拉茨於歐聯外圍賽上陣對燕豪芬。此外，恩查曾23次代表奧地利國家隊上陣，曾參與2016歐洲國家盃。

傑志簽入奧地利國腳恩查。（傑志提供）

傑志主教練朱志光表示，期望恩查為球隊帶來良性競爭，「恩查技術平均，可勝任中鋒及兩翼，希望他能為球隊帶來不同的化學反應。我們即將出戰亞冠盃，有更多具質素的球員調配，絕對有利球隊發揮。」

在「藍鳥」將穿起89號球衣的恩查指，離開母會格拉茨的決定並不容易，全因有決心在傑志再創球員生涯高峰。

「我第一次離開格拉茨時21歲，是為了在球員生涯尋求突破。今天我34歲，心情跟首次離開母會時沒有分別，不捨之餘，亦很有決心接受新挑戰。這是我首次到亞洲發展，但我有信心可以取得成功。」

恩查職業生涯早期曾與迪比亞路交手。（Getty Images）

傑志周六（9月2日）將在港超聯作客東方，朱志光表示，會視乎恩查的操練表現，再決定是否把對方列入比賽名單。