港超聯2023/24︱11支球隊簡介一覽　傑志理文再爭標　首引VAR執法

香港超級足球聯賽周六（19日）開鑼，踏入港超第十季，有新執法技術（VAR），也有首度參賽的球會（均業北區），且看會否帶來一番新氣象。



今屆港超聯賽最大焦點，莫過於首度引入VAR（視像助理裁判）協助執法，惟這項技術只涵蓋70%比賽，料會帶來不少爭議跟話題。在足總接納北區升班、上季不設降班下，新球季增至11隊參賽，惟受制於部份場地可提供的時數不足，個別球隊今季將要使用兩個球場出戰港超主場賽事。

足總新球季引入VAR協助執法部份港超比賽。（資料圖片）

外援名額方面，每隊可任意註冊外援，惟每場比賽僅可列其中6人在名單上，但可派全數6人上陣。值得留意，香港足球會繼續不受此限——只需整季任何時間註冊至少9名本地球員，並在每場比賽中任何時間派出至少3名本地球員。而香港U23則自行設限，每場比賽可挑選最多5名超齡本地球員（2000年或以前出生）至名單上，及「放寬」至可派遣全數5人出場。

今季港超首個註冊窗由即日起至10月9日；失業球員可放寬至12月9日。而冬季註冊窗就由明年1月2日至29日；失業球員可放寬至明年3月29日。

新一屆港超聯賽將於8月19日掀開戰幔，揭幕戰會由傑志對大埔，而除了續辦高級組銀牌、足總盃、菁英盃之外，上季聯賽前四球隊亦會在年尾爭奪新設的聯賽會盃。今季港超將在2024年5月26日煞科，屆時傑志跟理文兩大爭標勁旅會直接對壘；全季最後一場賽事，則會是6月1日上演的足總盃決賽。

傑志（上季港超排名：1）

主場：旺角大球場



上屆港超冠軍傑志，今季仍是奪標大熱門。（資料圖片／袁志浩攝）

上季「三冠王」傑志今季行「精兵政策」，16名球員外借或轉會離隊，加入尼日利亞、北馬其頓前國腳外，亦羅致陳俊樂、祖連奴，兼有陳晉一回歸。

「藍鳥」今季會出戰亞冠分組賽，力爭再創佳績，並希望繼續稱霸港超，及讓陣中年青球員成長。他們早前到泰國集訓，跟泰甲及泰乙球隊踢了5場熱身賽，取得1勝4負。

理文（上季港超排名：2）

主場：將軍澳運動場



理文新季繼續由曾昭達擔任主教練。（資料圖片／袁志浩攝）

上季戰至最後一場飲恨的理文，將首度在曾昭達麾下迎接完整球季。球隊為提升實力，前中後三線都有增援，包括愛沙尼亞國腳級前鋒安尼亞（Henri Anier）、前荷甲中場保利臣（Mitchel Paulissen）、港足成員胡晉銘、在港征戰多年的中堅杜度、上季曾攻破傑志大門的保連奴，劍指聯賽冠軍。

理文早前赴韓國仁川集訓，跟K1仁川聯友賽僅負0：1。球隊周三（16日）出戰亞冠外圍賽大勝印尼代表峇里聯，保利臣、安尼亞表現對辦搶鏡，新季值得期待。然後由於理文需在下周二（22日）在亞冠附加賽對浦和紅鑽，首輪聯賽對標準流浪的比賽要延期。

標準流浪（上季港超排名：3）

主場：青衣運動場



標準流浪新季保留大部份班底。（資料圖片／林靄怡攝）

上季流浪殺入足總盃決賽、奪得聯賽季軍，成績令人跌破眼鏡，今季球隊保留大部份人腳，從港甲公民簽入岡本玲仁、前韓國U22國家隊成員馬相訓及黑山前鋒卡丹奴域（Stefan Cadenovic），希望能再以前四完成港超。

流浪也聘來前中華台北主帥王家中擔任總教練，持有亞洲足協專業級牌照的他簽約一年，帶領球隊出戰亞冠外圍賽，惟結果流浪不敵越南代表海防FC，無緣晉級。

東方（上季港超排名：4）

主場：旺角大球場



東方老臣子葉鴻輝留隊，繼續把守球隊最後一關。（資料圖片／袁志浩攝）

東方上季以本地球員為重心再配合外援取得不錯成績，新季繼續年輕化，力爭前四。高層明言想參考英超白禮頓的產業模式，以Value for money（用得其所、物有所值）為大前題下投資，更獲七位數字球衣心口贊助，目標是三年後再度成為班霸。

東方雖從理文借用中鋒洛迪古斯，惟他季前練習受傷，預計休息最少約半年。球隊另從凱景羅致韓籍中後場球員柳志成（Ryu Ji-seong）、蘇格蘭右後衛賀爾（Calum Hall）、1.98米長人中堅丹尼爾（Daniel Almazan），鞏固防線深度。

冠忠南區（上季港超排名：5）

主場：香港仔運動場



冠忠南區新季改由楊正光領軍。（資料圖片／袁志浩攝）

南區上季贏得菁英盃，原主教練鄭兆聰升任技術總監，改由楊正光帶隊，一改保守風格，揚言要踢得進取，爭取港超前三。

球隊新兵包括曾當選「最佳後衛」的巴西中堅古安奴、從港會來投的21歲中場李小恆、前愉園射手羅拔奧度、入籍兵杜馬思及黎格爾。

港會（上季港超排名：6）

主場：香港足球會



港會新一季引入簡嘉亨、劉學銘兩名港隊成員。（資料圖片／袁志浩攝）

香港足球會上季憑業餘訓練模式，擊敗多支職業軍，表現令人眼前一亮。球隊今季實力有增無減，引入兩位大港腳劉學銘與簡嘉亨，另獲傑志借用左閘白星馳，前晉峰射手播磨浩謙亦加盟。

港會今季會爭取以第五名或以上完成港超，球隊「地獄主場」最近正重鋪草皮，有望繼續發揮「威力」，希望延續穩健防守，證明去屆的成績並非偶然。

大埔（上季港超排名：7）

主場：大埔足球場



港足中場陳肇鈞（中）今季重返大埔。（資料圖片／袁志浩攝）

大埔今季失去「和富社企」贊助，又不留用葉佳、呂志興等老臣子，人腳嚴重不足下，邀得曾帶領球隊於2019年稱霸港超的李志堅「回歸」擔任主教練，以聯賽上半版為目標。

球隊5名新兵包括港足中場陳肇鈞、兩名巴西外援馬高斯山度士（Marcos Santos）、馬卡雷拿（Michel Renner）、錢兆琛跟從理文外借的翁煦濤。

晉峰（上季港超排名：8）

主場：青衣運動場



晉岸引入韓籍新帥河赫俊，講求紀律性，新季或有新面貌。（資料圖片／袁志浩攝）

晉峰踏入新「三年計劃」，惟多名去季主力離隊，30人大軍之中，至少一半欠港超經驗，總教練何信賢形容球隊如「新升班」。

不過，球隊轉由韓國籍的河赫俊領軍，他曾是韓職水原藍翼體能教練，並擁有亞洲足協專業級教練牌照，講求紀律的風格有望帶來新面貌，以聯賽中游為目標。

深水埗（上季港超排名：9）

主場：深水埗運動場



深水埗新季由傑志借將顏卓彬（左）擔任隊長。（資料圖片／袁志浩攝）

深水埗今季改頭換面，原助教鄧冠研取代郭嘉諾「坐正」。球隊羅致日職鳥棲砂岩的肯雅前鋒鄧嘉（Ismael Dunga），也從傑志借用顏卓彬跟張廣然。

當中顏卓彬獲委以重任戴上隊長臂章，料會以成為重心。鄧冠研指球隊踢法以「活力」行先，透過跑動向對手施壓，希望排名比上季有進步。

香港U23（上季港超排名：10）

主場：斧山道運動場



香港U23成立第3年，今屆賽事有機會是球隊征戰的最後一季。（袁志浩攝）

去季在港超聯包尾的香港U23，今屆「大換血」、更換4名「超齡球員」，簽入林學曦成新隊長；兩名新兵杜國樑跟鄭進泓就擔任副隊長，平均年齡約20.9歲，以向年輕球員提供出場機會為首要目標。

然而贊助球隊的新任足總主席霍啟山透露，足總董事會將檢討球隊成效，再決定球隊來季去向，今季或成為香港U23的「最後一舞」。

北區（上季港甲排名：3）

主場：北區運動場



升班馬均業北區以中游為目標。（資料圖片／袁志浩攝）

升班馬北區「招兵買馬」，簽入多位具港超經驗華將，包括羅港威、何振廷、羅曉聰、周家樂、朱偉鈞及王力威等；副總監何國泉跟林駿杰、黃偉國、葉卓文、林樂勤一同從晉峰來投，惟5名外援僅23歲以下。

執教球隊的梁志榮近季在傑志擔任助教，今相隔四年再掌帥印，希望以保持控球、用波的踢法征戰，劍指中游，避免被強隊大炒而回。