港超聯揭幕戰氣氛一般　傑志三蛋贈大埔　祖連奴投大會如願以償

2023/24年度香港超級聯賽周六（19日）開鑼，在旺角場上演的揭幕戰氣氛卻一般，結果衛冕的傑志輕取大埔3：0，當中從標準流浪加盟的外援祖連奴更梅開二度。



揭幕戰前足總副主席徐英偉與兩隊代表參與握手儀式跟開幕禮，現場一度傳來噓聲。然而今仗比起以往在旺角場的賽事，氣氛稍嫌未夠幟熱，入場人數亦不算高，僅得1434人，但仍高於上季揭幕戰——冠忠南區對香港U23的864人。

前民政局局長徐英偉現擔任足總副主席，他現身今日揭慕戰。（袁志浩攝）

上季「三冠王」傑志今場有兩名新援——前拉素防中奧拿斯、北馬其頓籍中堅丹卓斯基登場；外借西班牙回歸的陳晉一，與從流浪轉投的祖連奴亦擔正。前韓國國腳金信煜則因外援名額爆滿被剔出比賽名單，港足中場陳俊樂也只列後備。

改由李志堅執掌的大埔以巴西外援作重心，新加盟的馬卡雷拿、「長人」馬高斯山度士、上季「最佳後衛」加比爾、雷仙奴，聯同港腳陳肇鈞、謝家榮踢正選。

今場揭慕戰僅得1400多人入場，未算理想。（袁志浩攝）

新援祖連奴梅開二度 傑志輕取大埔

主導局勢的仍是「藍鳥」，米基爾12分鐘接應基爾頓右路角球跳頂角度太正，被謝家榮沒收，這位森巴兵其後禁區頂窩利抽射，又僅僅高出。大埔前鋒馬卡雷拿與陳肇鈞算是客隊稍為突出的球員，兩人於左路不時單對單突破得手、贏得歡呼，21分鐘雷仙奴單刀射偏，令大埔錯失領先良機。

傑志中段開始入局，先有羅梓駿飛剷撞射中楣，直至32分鐘，祖連奴中路用右腳勁射地波破網，為球隊領先1：0。

祖連奴用「私家」右腳破門，助傑志領先。（袁志浩攝）

「藍鳥」球員今仗狀態仍有待改善，如翼鋒明加索夫未如以往般活躍，此子60分鐘接應祖連奴右路傳中，背向龍門施半車身窩利射斜。可是傑志最終仍能拋開比分，71分鐘李家豪侵犯明加索夫被罰十二碼，米基爾操刀射入；加上祖連奴74分鐘招牌左腳燙射埋齋，傑志輕鬆贏3：0，新季首仗即打開勝利之門。

上季香港足球先生明加索夫的表現未見突出。（袁志浩攝）

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祖連奴終投大會：常控球在腳的感覺真好

加盟後首場港超即為新東家梅開二度的祖連奴，賽後當選比賽最佳球員，他坦言感覺神奇，希望球隊能有個好開始，「隊內有很多巴西（籍及裔）球員，我們很了解對方，有助我融入球隊。我會繼續努力，追求更多。」

祖連奴2016年來港後曾效力東昇、元朗、飛馬等，去年則於流浪落班；相反比他早一年來港、同是巴西翼鋒的艾華頓，在2018年已獲東方賞識，至上季轉投理文。被問到終於為大球會正式上陣的感覺，他回應指：「（來港）7年後加盟傑志很不錯，這是我的目標，而我終於在這裡了。我沒有壓力，球隊常控球在腳的感覺真好，我想幫球隊再贏錦標。」

祖連奴今場梅開二度。（袁志浩攝）

「藍鳥」主教練朱志光就承認，球員今仗在濕熱天氣下表現吃力——不時傳球失誤、攻守轉換慢，狀態仍未足以應付下月展開的亞冠盃分組賽。他認為不能太早評價兩名新外援奧拿斯與丹卓斯基的表現，又稱球隊外援眾多，有利有弊，「視乎狀態去決定誰出場，良性競性，只是我（選兵）很難做，但感覺球員不太介意。」

朱志光對球員整體發揮未盡滿意。（袁志浩攝）

大埔人腳有限 料有新中前場球員來投

至於大埔主帥李志堅就認為對手實力較佳，賽果屬預計之內，但指出球隊在只落後一球時，可避免輸十二碼，「沒有VAR是一件事，但球員無需心急落腳，不失那一球的話或者能『咬住』。我們未能把握機會，被對手拉開比數就踢得辛苦。」

大埔後備名單連同兩位門將在內，只得6名球員，李志堅透露因個別球員仍待完成註冊手續，「現在我也不知道該怎樣換人，但會有新前鋒及中場加入，希望能填補不足。兩名新援（馬卡雷拿、馬高斯山度士）表現尚可，前鋒肯回防，防守的又肯進攻，已經盡了力。」