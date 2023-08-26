沙田行山｜黃泥頭上石芽背接麥徑4段　沿途有林蔭水澗屬炎夏之選

連日大雨過後，天氣開始轉晴，看過日曆原來周三是夏至，代表炎夏已臨，小組安排黃泥頭起步上接麥徑4，既有林蔭又有水澗，是炎夏之選，黃泥頭集合。

（出發日期：2023年6月21日）



早上天晴，天氣炎熱，上午9時30分在黃泥頭巴士站對上公園仔起步，沿路牌上行至馬路右轉，前行少許左方花圃旁欄杆上行，經石級路上石芽背，上行路段全是林蔭有點悶熱，上至近石芽背附近有山水可洗洗面很不錯，前行不遠就是石芽背，小休片刻下行至岔口接麥徑四段，右行經長城古道出基維爾方向，到達基維爾營續走麥徑5段至岔口，轉入小徑出觀坪路口大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，漫步石芽背，轉入麥徑四段遠望黃牛山、大老山👇👇

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休後呀喵與隊友分道揚鑣，隊友們走觀慈古道下慈雲山，兩位隊友陪呀喵入觀音山村走百萬大道下大老山隧道口，今日天氣炎熱，走約10公里，4小時多走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，入觀音山村走百萬大道，下大老山隧道口👇👇

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