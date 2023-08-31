「開心沙特」振興球壇消費　連鎖效應創近年最旺夏窗｜轉會專題

2023年夏天轉會窗最大的特色是沙特資金，在國家支持下，多間沙特阿拉伯聯賽球會揮金如土，花費以千萬歐元計，招攬一線球星加盟，震撼球壇。新需求出現，新資金流入，自然推高物價，貴價轉會價量齊升。



比較近幾年的夏天轉會窗，今年特別熱鬧。根據《轉會市場》網站的資料，去年夏天6000萬歐元或以上的轉會有9宗，最昂貴的是9500萬歐元的安東尼，而5000萬歐元或以上的共有16宗。

迪格蘭賴斯今夏由韋斯咸轉投阿仙奴。（Getty Images）

今年夏天，上億歐元的轉會已經有4宗，分別是迪格蘭賴斯（Declan Rice）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、摩西斯卡些度（Moisés Caicedo）及哈利卡尼（Harry Kane），6000萬歐元或以上的轉會多達17宗，而5000萬歐元或以上的增加至24宗。

哈利卡尼以1億歐元轉投拜仁慕尼黑。（Getty Images）

在24宗5000萬歐元或以上的轉會中，有5宗與沙特有關，其中最昂貴的是尼馬（Neymar）以9000萬歐元從巴黎聖日耳門轉投希拉爾。

尼馬今夏由巴黎聖日耳門轉投希拉爾。（Getty Images）

沙特搶人才，帶動球壇消費，產生連鎖效應。吉達艾阿里以3500萬歐元從曼城買了馬列斯（Riyad Mahrez），曼城不得不花6000萬歐元從雷恩收購謝利美杜古（Jérémy Doku），補充右翼人手。

法賓奴今夏從利物浦加盟伊蒂哈德。（Getty Images）

佐敦軒達臣（Jordan Henderson）及法賓奴（Fabinho）一同投奔沙特聯賽，為利物浦帶來6000萬歐元收入，亦令利物浦由中場短缺變成中場真空。利物浦被迫瘋搶中場，先開違約金買阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister/4200萬歐元）及蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai/7000萬歐元），再跟車路士爭卡些度（Moisés Caicedo）及拉維亞（Roméo Lavia），將中場的價格推到「癲價」。最終，利物浦接連失落卡些度及拉維亞，轉買遠藤航應急。

卡些度從白禮頓加盟車路士。（Getty Images）

車路士新班主托德波里本身也是轉會窗一大水喉，上季打機式買人，幾乎換了一整支球隊，做法令人咋舌。車路士今夏大掃貨，連簽卡些度及拉維亞，豪氣不減上季，但鋒芒就被更「土豪」的沙特球會蓋過。其實沙特聯賽的崛起，也幫到車路士清洗冗員，騰出位置，令藍戰士可以在高列巴尼（Kalidou Koulibaly）及艾度亞文迪（Edouard Mendy）身上分別收回2300萬及1850萬歐元。

沙迪奧文尼從拜仁加盟艾納斯。（Getty Images）

說到幫忙清冗員，拜仁慕尼黑也要多謝沙特。沙迪奧文尼（Sadio Mané）上季加盟拜仁後「水土不服」，踢不出水準，今夏獲艾納斯接收，收回3000萬歐元轉會費，令拜仁有更充足的資金，可以滿足到熱刺主席利維的條件，同意以1億歐元買入哈利卡尼。

東拿利從AC米蘭加盟紐卡素。（Getty Images）

除了沙特聯賽球會，有沙特財團支持的英超球會紐卡素亦謹慎地花大錢，用6400萬歐元豪購AC米蘭中場東拿利（Sandro Tonali）。靠這筆錢，AC米蘭都可以豪爽一點買人，例如從車路士「夜冷區」以2000萬及1600萬歐元分別買入基斯甸普列錫（Christian Pulisic）及羅夫度斯卓克（Ruben Loftus-Cheek）。車路士清到冗員，又可以更放肆地買人，從而刺激到其他球會的需求，帶動更多的消費，結果轉會市場更加熾熱。

羅夫度斯卓克從車路士轉投AC米蘭。（Getty Images）

在今個轉會窗，沙特資金成為主角，幾乎日日有「大刁」，美國資金（車路士的托德波里、利物浦的芬威集團、曼聯的格拉沙家族）當配角，曾經領銜某幾季轉會市場的卡塔爾資金彷彿變成跑龍套，說的就是巴黎聖日耳門。

PSG今夏放走尼馬及美斯，打算改行本土路線及年輕化，最重磅的收購是文路爾烏加迪（Manuel Ugarte/6000萬歐元）及奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé/5000萬歐元）。比起以前卡塔爾資金背景的PSG一家花大錢，沙特今次無論從深度還是廣度更勝之，艾納斯、伊蒂哈德、吉達艾阿里及希拉爾四箭齊發，還有紐卡素。

文路爾烏加迪從士砵亭加盟巴黎聖日耳門。（Getty Images）

一石激起千層浪，沙特資金刺激起今夏轉會窗。沙特出高價及高人工大規模搶人，更大尺度地改變市場。首先，被沙特搶了人才的球隊獲得豐厚的資金買人，錢袋滿滿，花錢亦更疏爽，而且他們亦有需要去買人補充人手，刺激轉會消費。

魯賓尼維斯由狼隊加盟希拉爾。（Getty Images）

其次，沙特推高球員價格，原來英超中游狼隊的防中魯賓尼維斯（Rúben Neves）可以值5500萬歐元，狀態下滑的法賓奴都值4670萬歐元，難怪今夏連中場的價格也被炒起。看看那些轉會到沙特的翼鋒，30歲以上的馬列斯、文尼等都可以賣到3000萬歐元或以上。

看看中鋒的市場，當你想到28歲的阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）以5260萬歐元轉投希拉爾時，登時覺得曼聯用7500萬歐元買20歲的凱倫（Rasmus Højlund）也不是特別貴，而1億歐元的哈利卡尼就直情是抵到爛。

如何振興消費？與其想盡辦法搞夜市、吸引爺爺帶孫女去劈酒，不如看一看今夏的轉會新聞，可能還更有啟示。