挪威名記：沙拿很大機會本周轉戰沙特　伊蒂哈德預備巨額收購

利物浦射手沙拿（Mohamed Salah，又譯薩拉赫）轉戰沙特阿拉伯轉會傳聞不斷，即使他的經理人月初回應時稱：「如沙拿有意離開利物浦，我們去年夏天就不會續約」，仍未能撲滅傳言。沙特聯賽冠軍伊蒂哈德對沙拿死心不息，日前盛傳開出「肥約」吸引這名埃及球星來投。

即使利物浦無意出售沙拿，但挪威著名記者Jan Aage Fjørtoft周三（30日）發文宣稱：「據我了解，沙拿今個星期很大機會離開利物浦。」



沙拿轉會沙特傳聞最新發展

沙特聯賽應屆冠軍伊蒂哈德，早前已從利物浦身上撬走法賓奴，大大影響紅軍今季部署，本月初曾傳出伊蒂哈德有意羅致紅軍另一主力沙拿，當時他的經理人回應指：「如果沙拿有意離開利物浦，我們就不會在上年夏天續約，穆罕默德會留在利物浦」，嘗試撲滅傳聞。

伊蒂哈德近日再度出手求購，記者Ben Jacobs指這支沙特冠軍為沙拿開出3年合約，年薪至少6500萬英鎊，確保他成為沙特聯賽其中一名人工最高的球員。根據《ESPN》消息，縱然沙拿可以為利物浦帶來一筆可觀的轉會費，但紅軍無意放走這名前線主力，同時未有收到任何關於收購沙拿的報價。

轉會窗一日未關上，也不知最後發展如何，足球員出身的挪威著名記者Jan Aage Fjørtoft提出另一版本。

挪威著名記者Jan Aage Fjørtoft周三（30日）發文宣稱：「據我了解，沙拿今個星期很大機會離開利物浦。」（Twitter）

挪威名記：沙拿很大機會本周離隊

這位曾效力米杜士堡及錫菲聯的前挪威國腳，在Twitter言之鑿鑿宣稱：「據我了解，沙拿今個星期很大機會離開利物浦。」他之後另文補充，沙特球會向利物浦和沙拿開出的價錢均高得「難以置信」（unbelievable），「事實上沙特轉會窗在9月7日才關上，令事情更加複雜。」

問題是，到底這位挪威名記的消息有多準確？他的挪威和昔日在英倫球壇工作背景，令他被視為夏蘭特和英超內幕消息來源，然而在轉會消息方面，根據往績他的準繩度似乎跟「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）有一段距離。例如他曾指比寧咸離開多蒙特後，渴望重返英格蘭，結果比寧咸的下一站是西班牙班霸皇家馬德里。他亦宣稱麥巴比今夏會離開巴黎聖日耳門（PSG），如今看來法國人留隊機會更大，因此今次他就算以相當肯定語氣指沙拿離隊在即，仍不禁令人懷疑真確性到底多高。

伊蒂哈德再度傳出有意羅致沙拿。（Getty Images）

「古埃及文明」沙特重聚？

今個夏天，利物浦有多位現役或前球員轉戰沙特聯賽，上季轉投拜仁慕尼黑的前鋒文尼，加盟艾納斯（Al-Nassr），與C朗拿度做隊友；約滿離隊的巴西前鋒法明奴則加盟吉達艾阿里（Al-Ahli），與馬列斯、艾度亞文迪、麥斯明並肩作戰；伊蒂哈德（Al-Ittihad）撬走了法賓奴，夥拍賓施馬和簡迪，還想再簽入沙拿；「神奇隊長」謝拉特執教伊蒂法克（Al Ettifaq），紅軍隊長軒達臣跟隨對方加盟，之前一度有傳謝拉特拉攏古天奴一起投效，近日另有傳卡塔爾球會追逐古天奴。

假如古天奴和沙拿均跟隨一眾前紅軍隊友步伐到沙特踢足球，昔日利物浦的「古埃及文明」中前場組合有望在同一聯賽重聚。然而近日消息古天奴到卡塔爾機會更大，紅軍一代三叉戟前鋒組合，文尼和法明奴均已在沙特出戰，只餘沙拿一人仍在陣中。

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