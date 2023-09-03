足球熱話｜C朗轟850球刷新官方入球紀錄　夏蘭特未來如何能突破？

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）在周六的沙特阿拉伯聯賽，為艾納斯交出1個入球及2個助攻，加上沙迪奧文尼入球，助球隊以5：1擊敗艾哈森，C朗個人也創下入球新紀錄。



38歲的C朗在對艾哈森入球後，不僅是他近3場賽事第6個入球，也令他的職業生涯入球數達到850球，當中123球來自國家隊、727球來自球會賽事。西班牙《馬卡報》指，這是足球史上首次有球員在正式賽事中攻入850個「獲認可的入球」。

已故的球王比利生涯中獲官方認可的入球，是在831場賽事中攻入的767球，若包括未獲官方認可的入球，數字即增至1375場賽事的1284球。

C朗拿度刷新官方入球數字紀錄。（Twitter/AlNassr FC）

至於現役的年輕球星中，有沒有人能追平或刷新C朗這個紀錄呢？以公認的「入球機器」艾寧夏蘭特為例，現年23歲的他，由2017年開始效力莫迪至今一共射入207個正式事入球（183個球會入球、24個國際賽入球），若他要在38歲時入球數達到至少851球，意味他由今季開始，每季平均要攻入約44球，而且到38歲也要保持，難度甚高；同時也要考慮到C朗的紀錄仍會持續增長，即夏蘭特實際要射入的入球很大可能要更多。

夏蘭特上季在曼城一共射入52球、在國家隊也有6球進帳，共攻入58球，未來要達到C朗的入球數並非不可能，但挪威與葡萄牙相比，始終較少出戰國際大賽的機會，即使能出戰也較難打入較後階段，成為一大不利因素。