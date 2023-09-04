杭州亞運｜江旻憓學習成為獎牌希望　「不把自我價值與成績掛勾」

香港劍擊隊今屆強陣征戰杭州亞運，除了張家朗和江旻憓兩名「世一」級別劍手，其餘港將大都是世錦賽、亞錦賽及亞運獎牌得主。

港隊周一（4日）會見傳媒，江旻憓坦言仍在學習適應獎牌壓力和期望，「希望不把自我價值與成績掛勾」，冀能以平常心發揮出水準。



世界排名第二的江旻憓（Vivian）三戰亞運，過去兩屆均奪得個人和團體銅牌的她，對於成為外界眼中的獎牌甚至奪金希望，坦言近年學習與自我要求和壓力共存。「對自己期望愈來愈高，打出好表現令我好滿足、好滿意的感覺，愈來愈難，與小時候贏比賽的開心不一樣。但好享受這種壓力，因為會更努力想打好劍。」

曾登上世界排名第一的江旻憓，將第三度出戰亞運會。（梁鵬威攝）

江旻憓今年發揮平穩，在年初的多哈重劍大獎賽奪銅，更在5月首個巴黎奧運積分賽、重劍大獎賽卡利站封后，其後的世界盃、亞錦賽和世錦賽均奪得獎牌，她笑言這大半季是「開心的辛苦」：「每一次都好驚，因為成績好穩陣，沒以前般大起大落，好怕又會發揮不穩，將自己逼得好緊。」Vivian從前會把期望變成壓力，現在學會與壓力共處，笑指「接受到自己要求高都不會崩潰」。

她認為今季發揮滿意的其中一場比賽，讓她心境有了轉變，特別是在大獎賽卡利站封后，「之前都是銀、銅牌，沒有贏過金牌，但那天狀態好好，好得來好享受比賽、好放鬆，沒有執着獎牌顏色，反而打最好。」亞錦賽摘金一戰的心態，也與現在面對亞運貼近：「一樣期望好高，心態同亞運好似，對自己志在必得的期望和信心是應該有，但同時要知道劍擊好多變數，不一定會贏冠軍，要控制到自己心態。」

被視為金牌希望，江旻憓只想盡力打出令自己滿意的每一劍，被問到亞運的目標，她笑道：「不想將我的價值同成績掛勾，雖然這是我們的責任和使命，去為港爭光奪得獎牌，但要做返好自己先。」

江旻憓將與朱嘉望（左一起）、佘繕和妡陳渭泠出戰杭州亞運團體賽，力爭獎牌。（梁鵬威攝）

總教練鄭兆康期待劍擊隊能在今屆亞運奪得歴史首金。（梁鵬威攝）

總教練鄭兆康：有能力奪金

香港劍擊隊於去屆雅加達亞運奪得1銀7銅，包括崔浩然（個人花劍銀牌）、張家朗（個人花劍銅牌）及江旻憓（個人重劍銅牌）的3面個人獎牌。港隊在5年間屢屢突破，江旻憓和張家朗先後登上世界排名第一，女重佘繕妡在世界大學生運動會封后，何思朗闖入世錦賽16強寫下男子佩劍新章，羅浩天亦首踏亞錦賽頒獎台；男子花劍隊張家朗、蔡俊彥和楊子加早前更在世錦賽創出歷史，首奪團體賽銅牌。

港隊實力和成績不斷提升，總教練鄭兆康直言「目標放高一點」：「希望有金牌，我們的運動員具備這能力，張家朗和江旻憓都贏過世界賽、世界盃、大獎賽，更高水平的比賽都獲獎，只看臨場發揮。港隊在歷屆亞運未曾奪金，希望今屆有突破。」

鄭兆康喜見劍擊隊今屆有不少「亞運新鮮人」。（梁鵬威攝）

鄭兆康亦喜見劍擊隊在今屆亞運注入不少新血：「有比上屆成熟的劍手，也有新面孔，像女佩有3名新人，男佩也是，甚至何思朗也未打過亞運的。每個運動員都有開始的時間，年輕人加入對團隊有朝氣，希望未來有更多新人湧現。」

杭州亞運2023｜香港劍擊隊名單 張家朗領軍力爭劍擊歷來亞運首金

重劍

男子個人：何瑋桁、吳浩天

男子團體：何瑋桁、吳浩天、周澤軒、方凱申

女子個人：江旻憓、佘繕妡

女子團體：江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望



佩劍

男子個人：何思朗、羅浩天

男子團體：何思朗、羅浩天、陳樂熹、周頌羲

女子個人：歐倩瑩、梁洛文

女子團體：歐倩瑩、梁洛文、朱詠翹、薛雅齊



花劍

男子個人：張家朗、蔡俊彥

男子團體：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子個人：陳諾思、鄭曉為

女子團體：陳諾思、鄭曉為、符妤名、關渝澄



比賽賽程：



9月24日：男子花劍﹑女子重劍個人賽

9月25日：男子佩劍﹑女子花劍個人賽

9月26日：男子重劍﹑女子佩劍個人賽

9月27日：男子花劍﹑女子重劍團體賽

9月28日：男子佩劍﹑女子花劍團體賽

9月29日：男子重劍﹑女子佩劍團體賽

