男佩港隊韓國教練之魔力1　何思朗亞運衝金：「跟住他就對了」

上月勇闖世界錦標賽16強的何思朗，周日（20日）在劍擊挑戰盃先後擊敗隊友陳樂熹和羅浩天，以一場不敗之姿強勢封王。

世錦賽16強、擊敗世界前16對手，對現在的何思朗來說「不是特別值得高興的事」，遑論稱霸本地賽能讓何思朗滿足，他說：「我們的目標要放高點。」

自韓國教練李旭宰年初上任後，香港佩劍手的信心與氣魄，再不一樣。



時間跳轉到上月世錦賽32強，何思朗在落後下連轟6分反勝前世錦賽銅牌得主，獲勝一刻激動握拳慶祝，與韓國教練李旭宰緊緊相擁一幕教人感動。這個擁抱，是感恩，也是感激，「沒有他今場不會贏，真的，手指住他都是因為『這一場是因為你，我才會贏』。」思朗憶述道。

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一個擁抱勝過千言萬語，但何思朗仍然想說：「沒有你，我不會贏」。（資料圖片／香港劍擊總會）

佩劍氛圍「180度轉變」

的確，男子佩劍在李教練上任後屢有突破，除了打入世錦賽16強創下隊史，何思朗曾在大獎賽反勝韓國奧運兩金名將金政煥，首度躋身國際賽16強；羅浩天亦在亞錦賽首奪個人賽銅牌，為男佩衝破9年獎牌荒。李旭宰曾領韓國隊贏得2012年倫敦奧運佩劍團體賽金牌，上任時曾揚言要率領港隊2028年踏上奧運頒獎台，堅定得彷如讓曾在迷霧中盲目徘徊的香港男子佩劍隊看到一束光。

思朗直言佩劍隊在李教練帶領下「180度轉變」，「以前有8個人練習已經好感恩，現在8個人是好基本，我們每一節人數差不多佔了全個劍擊館。」他指，教練刻意安排非花、重劍練習時段，讓佩劍手用盡劍擊館的劍道一起練習，「現在隊內氣氛好好，少年、青年隊一齊練，又多了全職運動員，大家都想打得好、好有上進心，氛圍同以前好大轉變。」

何思朗（右）在劍擊挑戰盃決賽擊敗羅浩天封王。（夏家朗攝）

「十八層地獄式」訓練

他笑言，大家都衝着「李旭宰」而來，「有一個奧運冠軍教練執教，大家都想挑戰目標、努力追夢，我覺得這是一件好好的事，因為我自己都是這樣的人，未試過不會知。」

比「地獄訓練」更刻苦的，是「十八層地獄式」訓練，思朗把訓練餐單數出來：「日練7小時，練完一星期真的『想死』。一日兩節，10節練習8節都是步法，不是講笑的，最少45分鐘，步法後未完，還有雙人練習、實戰，腳都軟。」他笑着繼續數：「有時還要『攞課』（一對一），試過攞一次課，我一個鐘累得瞓在地下3次，真的好辛苦，『十八層地獄』。」

「也是因為他，讓我覺得目標要放高點。」 他數着數着，帶笑的呻苦卻夾雜快樂，因為他深信，只要撐過李教練的訓練，距離他的目標便愈來愈近了。

雅加達亞運個人賽銅牌羅浩天，在李旭宰帶領下首奪亞錦賽獎牌。（夏家朗攝）

自韓國教練李旭宰年初上任後，香港佩劍手的信心與士氣，再不一樣。（夏家朗攝）

「教練有說亞運目標一定要金牌嗎？」我問。

「他不會講的，你跟住他練就是了。」他笑說。「他是一個準備充足的教練，也很『韓國大男人』，不會表達你知，你自己領悟。」自己領悟，聽起來很玄，其實簡單得很：不要問，只要信。思朗說：「我的心態就是，我跟住他就對了，他帶過奧運冠軍、奪牌無數，很了解劍手，所以都非常之相信他。」

即使教練沒有定下目標，何思朗也瞄準金牌，「我真的想拎金牌，付出那麼多、那麼努力、那麼多血汗，我是可以做到的。」男佩在上屆亞運團體賽摘銅，5年間經歷人腳變動，除了思朗和阿天外，「大師兄」林衍聰已退役，陣中添了新星陳樂熹和同樣首戰亞運的周頌羲，「團體賽看大家發揮，目前練的都比較個人，不過不用擔心的，教練總會有方法，他是（帶）團體奧運冠軍嘛。」

何思朗（右）對李旭宰教練「非常之相信」，劍指亞運個人賽金牌。（夏家朗攝）

對從不自滿的何思朗而言，「世錦16強」在奧運目標前都只是一個過渡，「前面的路還很長，奧運積分期未完，所有事情都是剛剛起步，不能說水平高了、信心高了，要一步一步慢慢來。繼續努力，要符合教練的要求。」

毫不動搖，毫不掙扎，何思朗的信念，除了繼續相信自己，亦是對李旭宰教練的信任。