男佩港隊韓國教練之魔力2　梁天晴：「不求盡力要求贏」

香港男子佩劍代表梁天晴，周日（20日）在劍擊挑戰盃不敵羅浩天奪季，連續兩個本地賽踏上頒獎台。

「以前細個覺得上面班大（師兄）好勁，打不贏，爬上去好難」，兩年前的他欠缺自信，更沒想過在今年4月會迎來生涯突破，首度躋身大獎賽正賽圈。那站賽事，他硬撼奧運三金得主施萊耶（Aron Szilagyi），信心油然而生，「以前可能會覺得，『應該會輸但都要盡力打』，但那一刻，我是本住會贏的心態去打。」縱然最終以4分憾負，失分同時亦在無形中成長。

這份信心的力量，始於執教男佩不足一年、韓國教練李旭宰。

李教練，到底施了什麼「魔法」？



梁天晴兩年前從大學休學轉任全職劍手，原來是因為聞說將有新教練，冀能獲得新衝擊和進步。接近一年的苦候，消息終於成真，曾領韓國隊奪得奧運團體賽的李旭宰在年初上任。梁天晴漸漸在港隊嶄露頭角，不只生涯首入國際賽正賽，也漸漸躋身本地劍手前列。目前香港排名第6的他，歸功年初上任的李教練。

男佩港隊韓國教練之魔力1 何思朗亞運衝金 跟住他就對了

梁天晴兩年前休學轉當全職劍手，今年在港隊嶄露頭角。（夏家朗攝）

「李教練來到不會放心機在主力身上，對我們年紀較小的都會仔細觀察，令我們在國際賽都可以好好運用優勢去打，令我們有進步。」不少佩劍港將都對李教練的韓式刻苦訓練喊苦，何思朗更用「十八層地獄」形容，天晴也異口同聲表示練步法練到腳軟，「好老實講『好Chur』， 但會做好多實戰用得着的步法，變相比賽可以自動做返出來，基礎訓練好好用。」

在李教練的衝擊下，打法、概念都要「砍掉重來」，天晴指現在打劍更大膽進攻。不過，最大的轉變，也是最關鍵的轉變，是心態。

佩劍大獎賽｜何思朗遭逆轉首圈止步 梁天晴憾負奧運三金得主

韓國教練李旭宰執教男佩不足一年，佩劍隊士氣煥然一新。（夏家朗攝）

以前只求盡力 「現在覺得要贏」

從前的天晴曾把自己看低一線，在本地賽鬥港隊主力沒有勝算，出外比賽當作汲取經驗，李教練對非主力劍手也一視同仁，是一個轉捩點。

「今年他叫我們全職劍手盡量多參加國際賽，大獎賽、世界盃，我都有盡量去。本身都是想汲取經驗，覺得出面實力強而自己較弱，但他給我們很大信心，讓我們短期目標轉為嘗試打入正賽，再下一步是慢慢打上去、衝擊獎牌。」天晴坦言，李教練會與其他教練溝通，讓每個劍手都有個人堂，提升整隊實力，一起進步。「他甚至比我更相信自己，也常常鼓勵我，令我很想去進步。」

梁天晴（右）坦言，李旭宰教練對非主力劍手也一視同仁，是劍隊共同進步的轉捩點。（夏家朗攝）

烤出燶味的「韓燒宣言」

假如要說一念之間的轉變，梁天晴最難忘與李教練在波蘭吃晚飯時的一席話。那次是他第一次隨教練帶隊去世界盃，「晚上我們吃韓燒，但他為了跟我們分析我們的問題、觀察到的事，他任由肉在鐵板上燒到燶掉仍繼續說。」天晴續說：「他花很長時間與我們談港隊的問題，會怎樣改善我們。有一句話我好深刻，他說我們不再是以前的香港隊，以前的已經過去，一齊努力重新建立香港隊。」

一張烤出燶味的燒肉飯桌，一段觸動人心的熱血宣言，大概沒有什麼比制定未來更踏實了。只要相信，加上堅持和努力，就能達到目標。

近月的本地劍擊賽，登上頒獎台的不再是以往的「Big Name」港將，佩劍隊人才嶄露頭角。（夏家朗攝）

然而，目前對天晴最大的挑戰，是因學制而不能延續休學期當全職運動員，仍想兼顧學業的他將轉任兼職。他不諱言早前一度因此而心情低落，好不容易在今年打出成績，卻需在追夢和現實之間取捨，「都掙扎住不想放棄，我常常都覺得，放棄就看不到自己的可能性，每一刻都一定要盡全力，才不會讓將來的自己後悔。」

他仍然想成為李教練率隊進軍2028奧運的其中一員，「控制不到就要接受現實，繼續前進。」不放棄，已是前進。

即使轉回兼職運動員，梁天晴（右）的目標不變，與李教練領軍的男佩隊一起在2028奧運亮相。

香港佩劍隊以成績說話：