劍擊｜崔浩然一屆亞運之間的成長　「接受」是運動員必經的事

香港男、女子花劍隊周日（20日）重返主場出戰挑戰盃劍擊錦標賽，為下月展開的杭州亞運作熱身。港將崔浩然在8強初段抽筋下，打出一波10：3反勝對手，再於4強落後下成功「反Cup」晉身決賽；惟他最終因傷無奈退賽，奪得亞軍。

今場賽事硬仗連連，劣勢時冷靜下來拿捏節奏是關鍵，這個奪勝的方式也是近來在隊友張家朗和蔡俊彥身上學習到的事。



即將出戰杭州亞運的崔浩然，與隊友蔡俊彥雙雙殺入挑戰盃決賽，惟前者最終因傷退賽，二人未能在冠軍戰碰頭。崔浩然在小組賽5戰全勝晉身淘汰賽，過關斬將打入8強後遇上考驗，面對港隊隊友陳建雄初段落後，更一度右手抽筋而醫療暫停。雖他隨後未能及時調整落後5：10，仍咬住牙關連追6分，打出一波10：3後，以15：13反勝晉身4強。

崔浩然在8強獲勝後，雙腿抽筋需接受治理。（夏家朗攝）

崔浩然在獲勝後按住左腳，雙腿因抽筋需接受治理。不久後他出戰4強戰，初段與柯俊而咬緊比分，其後被對手快攻得手，以10：12落後下連追2分追平，重整節奏後一口氣連得3分，終以15：12擊敗對手晉身決賽。完場後崔浩然決定退賽，原冠軍戰對手蔡俊彥不戰而勝，梁千雨和柯俊而則奪得季軍。

賽後說到抽筋狀況，崔浩然坦言早前休季休息了一星期，近日才恢復練習，加上今日與對手打得激烈消耗氣力。問到可有被傷患影響，他坦言：「都有少少傷，但又費事成日講個傷。」

「今日算是捱了一日，始終抽筋好多打法都做不到，同自己講要頂住。」他笑言8強落後5：10時「嚇死」：「都追了很多分，覺得自己是有能力贏，盡量不被抽筋影響，最後贏了都很開心。剛剛4強又是這樣，這種時候就要用平時比賽經驗去贏，不要硬碰硬，我都沒有力去硬碰硬。」

「（落後）這種時候就要用平時比賽經驗去贏，不要硬碰硬。」崔浩然（右）說。（夏家朗攝）

打劍勝利的方式不只得一種，而關鍵是想獲勝的決心，「這就像蔡俊彥、張家朗他們做得好好的地方，見一個戰術不適用就轉得好快。剛剛都嘗試變一變，學習多一樣東西，這也是被他們啟發。」

亞運前需「解決問題」

挑戰盃是崔浩然於亞運前最後一場比賽，2018年雅加達亞運後一度退役，他在2021年歸隊重新出發，兩年來努力重拾狀態終取得亞運代表席位。5年前「以亞運銀牌為劍擊生涯寫上句號」的退役感言，相比起感觸再戰亞運，崔浩然不諱言需「解決問題」。

上屆在個人和團體賽奪得兩銀，力求進步的崔浩然不諱言亞運前需調整心態。（夏家朗攝）

「打法、心態、信心，剛回來時成績不錯，之後卻好像沒太大進步，自己有不同想法，教練也覺得各方面都可以進步。」他坦言不想給自己太大壓力，要盡快調整狀態和進步，「畢竟落到場，對手不會理你停過幾耐」。而他目前最大的課題，是接受運動員的不同階段，「始終體能與5年前有分別，恢復、傷患都需要時間，一開始都會不開心，『點解仲未好』，但要學習接受一個運動員必須經歷的事，慢慢成長。」大概，任何事都先要面對和接受，才能好好解決。

男花港隊體能教練Maurizio（左一）與港將自拍慶祝。（葉詩敏攝）

女子花劍方面，將赴美升讀大學的新星陳諾思，勇挫符妤名稱后，關渝澄則與劉一衡奪季。「一姐」鄭曉為則在8強止步，她透露將與符妤名在亞運前出戰新加坡衛星賽作最後備戰。