張家朗蟬聯體記協最佳　名人堂黃金寶鼓勵「後李慧詩時代」後輩

撰文：葉詩敏
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「香港體育記者協會最佳運動員選舉2022」今日（28日）舉行頒獎禮，由張家朗及何詩蓓蟬聯最佳男、女子運動員；香港單車傳奇黃金寶則首奪「名人堂」獎項。

選舉由香港體育記者協會主辦、並由從事體育新聞報道的傳媒工作者，選出年度最佳男、女運動員，最終由張家朗及何詩蓓蟬聯年度最佳男、女子運動員，惟後者因事未能出席頒獎禮。

張家朗再度成為「體記協最佳」，去年他因出國訓練未能出席頒獎禮，今日在練習後以一身清爽打扮親身領獎，「好開心，每一個獎項對我說都是一個肯定，亦是額外的鼓勵。」張家朗在上月的世界劍擊錦標賽與隊友合力奪得男子花劍團體賽銅牌，杭州亞運在即，他坦言對團隊來說是一支強心針。

去年首奪體記協年度最佳男子運動員的張家朗，憑去年佳績蟬聯。（葉詩敏攝）

「以前細個在個人賽有成績會開心，現在團體成績突出更開心，奧運後講過都想在團體賽取得成績，好開心現在能做到。」他提到世錦賽男花團體賽頒獎台上，三支均是亞洲隊伍，「這是我打劍以來第一次看到，可見亞洲水平愈來愈高。某程度上我們現在狀態可說是巔峰，希望亞運嘗試衝擊獎牌。」

奧運金牌、世界第一，唯獨未曾一嘗世界冠軍滋味，張家朗直言目前專注爭取巴黎奧運資格，「先取得奧運入場券，之後是再拎奧運（獎牌），再想世界冠軍。」

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張家朗目前專注爭取巴黎奧運資格，冀能再踏上奧運頒獎台。（葉詩敏攝）
去年屢創佳績的何詩蓓蟬聯年度最佳女子運動員，未能出席頒獎禮的她在影片中感謝傳媒支持。（由大會提供）

黃金寶膺「名人堂」　「後李慧詩」時代鼓勵後輩

大會去年增設「名人堂」獎項，香港首位女子單車世界冠軍、生涯擁有3件「彩虹戰衣」的李慧詩奪獎；今屆由另一名傳奇單車手黃金寶奪得此殊榮。

黃金寶在2017年卸下戰衣後加入港協暨奧委會，以「奧夢成真計劃」副經理身分幫助退役運動員重新起步，去年離任後轉而發展單車店事業，同時繼續參與教練工作和推動本地單車發展。對於領軍人物李慧詩退役後的香港單車隊，過往在亞運會奪牌無數的阿寶坦言不想給單車港將太大壓力，「多點鼓勵，表現好訓練水平，好好享受比賽經歷。」

傳奇單車手黃金寶奪得「名人堂」殊榮。（葉詩敏攝）

黃金寶坦言對今屆仍能以奧委會運動委員會身分參與亞運感高興，「98年開始參加亞運， 斷斷續續都有繼續參加，上屆帶年輕運動員觀賽，好開心沒有斷到。」他指今屆亦有機會擔任直播評述員，「都好想講多點，讓更多市民了解單車玩法、運動員心態，可以的話都想繼續做（評述）。」

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