世大運｜佘繕妡奪金之路是意志磨練 NCAA劍后休學一年追奧運夢
撰文：葉詩敏
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戰畢成都世界大學生運動會的香港代表團今日（9日）凱旋回港，港隊取得4金1銀7銅共12面獎牌，打破歷屆最佳成績。
其中劍擊隊獲得3金1銅成獎牌大戶，在女子重劍個人賽封后的佘繕妡（Kaylin）坦言奪金過程是對堅持上的磨練。
香港代表團超過120人今日下午返港，獲特區政府在機場舉行歡迎儀式迎接。笑容滿面手執金牌拍照的佘繕妡，獲得第一面世大運劍擊金牌難掩興奮，笑言：「感覺真實，練習多時是為了衝牌，只是不知道在哪個比賽。」她在世大運女重個人賽決賽以15：6大勝意大利劍手，以全勝姿態贏得冠軍，為香港劍擊隊奪得史上首面世大運金牌。
「佘佘」回想8強絕地反勝一仗，指不斷提醒自己要沉着應戰，「堅持，靠意志一劍一劍逐分打，跟對手拼搏。贏牌很感動，訓練雖辛苦，但堅持是這樣磨練出來。」
這名「NCAA劍后」5月在盛產世界級劍手的美國聖母大學學期完結後，便休學一年返回香港展開高強度訓練，準備亞錦賽、世錦賽、世大運和杭州亞運等一連串大賽。她上月在世錦賽殺入16強寫個人最佳戰績，緊接出戰世大運奪金，為她休學全職訓練衝擊奧運資格添信心。
「衝奧運積分，每個比賽都好重要，特別是團體賽*。」佘繕妡坦言，世大運金牌是個完美開始，強調要繼續為爭取奧運積分而搏盡每一劍。（註：*獲得一個劍種的團體資格，可以派出3位劍手出戰該劍種的個人賽及團體賽。）
「佘佘」將出戰下周六的本地劍擊賽，為9月杭州亞運寓賽於操。上屆雅加達亞運8強賽以一劍憾負，無緣踏上頒獎台，她稱今屆將衝擊獎牌。
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