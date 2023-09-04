杭州亞運｜張家朗以雙金為目標　背負奧運冠軍之名力爭締造歷史

一眾出戰杭州亞運的劍擊港隊代表，今日（4日）會見傳媒，早前贏得世大運「雙金」的張家朗，自是傳媒追訪焦點。相隔5年再戰亞運，張家朗如今已是奧運金牌得主，但這名花劍港將直言，就像2014年17歲首次出戰亞運般，以初心力爭香港劍擊隊史上首面亞運金牌。



張家朗第三度參加亞運會。（梁鵬威攝）

杭州亞運因疫情而押後一年，兩屆亞運相隔五載，張家朗的劍擊生涯亦迎來天翻地覆的改變。26歲的他如今已是奧運冠軍，多次登上國際大賽頒獎台，更曾經升上世界排名第一。對於杭州亞運，張家朗當然希望奪金而回：「今屆以雙金為目標，尤其是團體賽，我們早前在世錦賽奪得一面銅牌，希望與隊友延續這股氣勢，在杭州亞運衝擊金牌。」

張家朗2014年首度代表港隊出戰仁川亞運，今屆已經是他個人第3個亞運，縱然如今背負着「奧運冠軍」之名，但他壓力反而比去屆小，抱着當年17歲首戰亞運的心態參賽，「畢竟亞運會不計奧運積分，加上有過往兩屆的經驗，反而沒有以往緊張，輕鬆面對，感覺就像當年首戰亞運一樣，遇上中國、日本等強敵也可放開懷抱應戰」。

戰畢世界大學生運動會後，張家朗休息了一星期，手傷亦見好轉，對日常訓練沒有太大影響。這個休假對他十分重要，因為他的身體及精神也可以好好「叉電」。張家朗在休假後，近期逐漸加強訓練量，為杭州亞運作好準備。

張家朗夥拍蔡俊彥、楊子加及崔浩然，在團體賽力爭劍擊港隊首面金牌。（梁鵬威攝）

張家朗以雙金作為目標，港隊花劍主教練Gregory Koenig有相同的想法：「我希望男子花劍可以獲得兩面金牌，我們在今年世錦團體摘下銅牌，更曾擊敗意大利及美國，兩支我認為是世界上最強的隊伍，證明我有能力擊敗任何一個對手，全隊在體能上、技術上、心理上亦準備好。個人賽方面，張家朗如今每個比賽亦以冠軍為目標，蔡俊彥同樣具備奪冠的能力，中國、日本、韓國等劍手也是勁敵。」

女子花劍隊成員，包括陳諾思（左起）、鄭曉為、符妤名、關渝澄。（梁鵬威攝）

杭州亞運2023｜香港劍擊隊名單 張家朗領軍力爭劍擊歷來亞運首金

重劍

男子個人：何瑋桁、吳浩天

男子團體：何瑋桁、吳浩天、周澤軒、方凱申

女子個人：江旻憓、佘繕妡

女子團體：江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望



佩劍

男子個人：何思朗、羅浩天

男子團體：何思朗、羅浩天、陳樂熹、周頌羲

女子個人：歐倩瑩、梁洛文

女子團體：歐倩瑩、梁洛文、朱詠翹、薛雅齊



花劍

男子個人：張家朗、蔡俊彥

男子團體：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子個人：陳諾思、鄭曉為

女子團體：陳諾思、鄭曉為、符妤名、關渝澄



比賽賽程：



9月24日：男子花劍﹑女子重劍個人賽

9月25日：男子佩劍﹑女子花劍個人賽

9月26日：男子重劍﹑女子佩劍個人賽

9月27日：男子花劍﹑女子重劍團體賽

9月28日：男子佩劍﹑女子花劍團體賽

9月29日：男子重劍﹑女子佩劍團體賽

