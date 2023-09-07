C朗拿度19年來首度無緣競逐金球獎　「喜歡我也不需要憎美斯」

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）與美斯（Lionel Messi，又譯梅西）誰是當代最強的話題，球迷們在心目中永遠有各自的答案。

當兩大球星先後離開歐洲球壇後，新時代即將要來臨，C朗拿度自2004年以來，首度落選金球獎的最後30強，而這名葡萄牙球星早前出席歐國盃外圍賽的記者會時，坦言他與美斯的「敵對」年代已經結束。



C朗拿度與美斯誰是最強，通常二選其一，但C朗在歐國盃外圍賽的賽前記者會時表示，這個世界並非二元對立，「有球迷喜歡C朗拿度，但都不需要討厭美斯，反之亦然。」

各人也有喜好，最重要的是互相尊重，就像C朗口中與美斯的關係一樣，「我和美斯的足球路各有不同，即使我們離開歐洲，大家也有不錯的發展，我們改變了足球的歷史，大家創下的成就不會消失，而我們之間的競爭（Rivalry）關係亦已經結束。15年來我們在不同的舞台相遇，雖然大家稱不上朋友，又未共晉過晚餐，但我們亦十分尊重對方，這是最重要的。」

C朗拿度與美斯分別離開歐洲主流球壇。（資料圖片／Getty Images）

美斯與C朗先後離開歐洲主流球壇，逐漸淡出也只是時間問題。《法國足球》早前公布金球獎（Ballon d'Or）的30人候選名單，當中只得美斯的名字，而C朗拿度自2004年起連續19年入選，但這走勢在今年告一段落。

美斯領阿根廷捧走世界盃，當然有份入圍金球獎。（資料圖片／Getty Images）

除了帶領阿根廷贏得卡塔爾世界盃的美斯外，拿達路馬天尼斯﹑達米安馬天尼斯及艾華利斯亦有份角逐殊榮，而上季勇奪「三冠王」的曼城同樣是大戶，7名球員入選，當然有大勇的射手艾寧夏蘭特。

金球獎頒獎禮將於10月舉行，除了男﹑女子的金球獎外，還會頒發最佳年輕球員﹑最佳門將等多個殊榮。

金球獎30人候選名單



加華度爾（Josko Gvardiol）曼城，克羅地亞

穆斯亞拿（Jamal Musiala）拜仁慕尼黑，德國

奧拿拿（Andre Onana）曼聯，喀麥隆

賓施馬（Karim Benzema）伊蒂哈德，法國

沙拿（Mohamed Salah）利物浦，埃及

布卡約沙卡（Bukayo Saka）阿仙奴，英格蘭

奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）曼城，比利時

祖迪比寧咸（Jude Bellingham）皇家馬德里，英格蘭

高路梅安尼（Randal Kolo Muani）巴黎聖日耳門，法國

貝拿度施華（Bernardo Silva）曼城，葡萄牙

基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）拿玻里，格魯吉亞

尼高路巴列拿（Nicolo Barella）國際米蘭，意大利

達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）阿士東維拉，阿根廷

魯賓戴亞斯（Ruben Dias）曼城，葡萄牙

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）曼城，挪威

馬田奧迪加特（Martin Odegaard）阿仙奴，挪威

根度簡（Ilkay Gundogan）巴塞隆拿，德國

耶辛尼保奴（Yassine Bounou）希拉爾，摩洛哥

祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）曼城，阿根廷

雲尼斯奧斯（Vinicius Jr）皇家馬德里，巴西

洛迪卡斯簡迪（Rodri）曼城，西班牙

基沙文（Antoine Griezmann）馬德里體育會，法國

美斯（Lionel Messi）國際邁亞密，阿根廷

拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）國際米蘭，阿根廷

利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）巴塞隆拿，波蘭

金玟哉（Kim Min-jae）拜仁慕尼黑，韓國

莫迪歷（Luka Modric）皇家馬德里，克羅地亞

基利安麥巴比（Kylian Mbappe）巴黎聖日耳門，法國

哈利卡尼（Harry Kane）拜仁慕尼黑，英格蘭

域陀奧森漢（Victor Osimhen）拿玻里，尼日利亞

