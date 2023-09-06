西班牙政府表彰女足奪世界盃擺烏龍　隊長名字竟變伊卡迪家姐

西班牙女足國家隊贏得世界盃至今約兩個星期，因足總主席強吻事件幾乎每天都有新聞見報。今次她們又再成為體育新聞一員，但不再是與性騷擾醜聞有關，而是西班牙政府表彰她們時，鬧出一則令人摸不着頭腦的「蝦碌」事件。



今屆西班牙女子國家隊拿下隊史首次世界盃冠軍，該國體育最高理事會（National Sports Council）日前為這群奪冠功臣授予皇家體育功績勳章（Royal Order of Sports Merit），以表彰她們取得的重大成就。

西班牙女足上月奪得隊史首個世界盃冠軍，然而隊長Ivana Andres（前）的名字卻離奇地未有出現在名單之中。（Getty Images）

最近她們陷入混亂的性騷擾風波之中，為這本應是舉國同慶的壯舉蒙上一層陰影，這次表彰本應是鼓舞士氣的舉動。然而官方發出的名單中，第一個名字便出現了重大錯誤：本應是國家隊隊長的Ivana Andres名字未有出現，取而代之是一個陌生的名字——Ivana Icardi。

Ivana Icardi正是前國米球星伊卡迪的胞姊。（Getty Images）

看到後面的名字，大家或許會想起曾為國米及PSG效力的阿根廷球星伊卡迪（Mauro Icardi），沒錯，她正是那個伊卡迪的胞姊。或許是因為剛好同名為Ivana，名單上第一個名字，竟然是跟足球毫無關係、甚至不是西班牙人的Ivana Icardi。

在官方表彰的金牌名單中，可見第一個名字是Ivana Icardi。（《國家官方公報》截圖）

Ivana Icardi是網絡紅人，在Instagram擁有接受100萬名粉絲。（Instagram）

Ivana Icardi對此亦有點哭笑不得，在Ivana Andres以一張蜘蛛俠的「Meme圖」轉發相關新聞後，Ivana Icardi亦Retweet該張圖片，並在Twitter上開玩笑地表示：「現在我想要一枚獎牌來掛起它了，因為今天恭喜我的朋友和熟人比生日時還多。」

Ivana Icardi在Twitter上轉發「被害者」Ivana Andres的圖片。（Twitter截圖，文字經過英文翻譯）

除此之外，邦瑪迪（Aitana Bonmatí Conca）也是「受害人」之一，她被稱為「女版恩尼斯達」，更是今屆女子世界盃被評為賽事最佳球員，可在該則公告中名字仍被打錯，她其中一個名字「Conca」被錯誤打成「Concas」。

今次西班牙政府的錯誤在當地被廣泛報道，亦在網上流傳及被網民大肆取笑。西班牙《馬卡報》報道，當局已承認在輸入資料時存在錯誤，並在事後盡快糾正，亦有向今次所有受到影響的人寄出信件致歉。