美斯保鑣MVP級表現護主　碧咸介紹有料到　網友：迪保羅應很妒忌

有留意最近美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）在美職聯表現的話，應該都會發現這名阿根廷球星身邊多了一名體型健碩、長相凶狠的貼身保鑣。

他早前已因盡責表現而不時被網民討論，周一（4日）國際邁亞密面對FC洛杉磯一戰中，這名保鑣因察覺到熱情球迷衝入場中打算擁抱美斯，即從邊線極速狂奔至球場中央，及時將該名球迷拉走，被網民稱為該場比賽的MVP，亦讓這個名為Yassine Chueko的保鑣被起底——原來他曾是一名MMA選手。



說到美斯的貼身保鑣，自卡塔爾世界盃後，相信不少球迷都會立刻想起他的國家隊隊友迪保羅（Rodrigo De Paul）。球場內外只要與美斯同場，他便會與其形影不離，被不少網民及足球專頁開玩笑地稱為「美斯保鑣」，不過現在這個位置已另有專人擔任。

現在美斯只要步出比賽場地，便會看到Yassine Chueko形影不離地跟在他身旁。（路透社）

周一的比賽中，Yassine Chueko迅速而及時衝入場中保護美斯的影片在Twitter上瘋傳，不少網民感嘆他衝刺的速度很快，更稱他是史上最佳的保鑣。

上月尾時亦有人剪輯他保護美斯的片段，當美斯靠近邊線準備開罰球時，他亦會站在邊線附近隨時候命，亦及時阻止一名衝入球場想要索取合照的球迷；在非比賽時間，Yassine Chueko則會站在美斯身旁，時刻警惕着附近的狀況。

有趣的是，有現場球迷拍攝到上月24日面對FC辛辛那提時，美斯在補時階段妙傳助國際邁亞密扳平，隨後他與一眾隊友跑到角球旗慶祝，Yassine Chueko亦隨之出現在鏡頭內，但並沒有走得太近，而是保持着一個適當的距離。

那麼這個Yassine Chueko到底是什麼人呢？據美國體育雜誌《Sports Illustrated》報道，指他是由國際邁亞密班主之一碧咸（David Beckham）個人推薦而聘請的私人保鑣，專職保護美斯及其家人安全，早在美斯剛來到邁亞密時，他出外購物還需要出動到警車保護。

報道引述阿根廷《民族報》（La Nacion）指，Yassine Chueko是前美國海豹突擊隊員，曾在阿富汗及伊拉克服役。不過英國《每日郵報》則在日前否認這一說法，稱有不願透露姓名的現役及前美國海豹突擊隊員，都表示不認識他，更稱在相關的數據庫中亦找不到其名字。

即使是在美斯靠近邊線慶祝時，也能看見Yassine Chueko時刻警惕的身影。（路透社）

不過可以肯定的是，Yassine Chueko曾是一名MMA選手，他經常在個人Instagram中分享不同的訓練及比賽影片，從圖片可見其身材非常健碩。

看到Yassine Chueko如此盡責又表現良好，更擁有不凡身手，不少網友都笑稱迪保羅應該會十分妒忌他。