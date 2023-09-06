足球｜軒達臣稱轉戰沙特並非為錢　感慨利物浦無人挽留他

佐敦軒達臣（Jordan Henderson）今夏轉投伊蒂法克（Al Ettifaq），結束12年利物浦生涯。轉會落實之時，不少人首先將焦點放在他一向大力支持LGBTQ+群體的立場上，因為同性戀在沙特阿拉伯是不被允許的，人們認為這名前紅軍隊長被金錢收買而選擇噤聲。

他周二（5日）接受The Athletic獨家訪問，談到轉戰沙特聯賽並非為了錢，提到利物浦的班主芬威體育集團（Fenway／FSG），也提及離開紅軍的事情：「如果他們（高普和班主）其中一人跟我說：『我們現在想你留下』，那我們就不會有現在這次對話。」



上季利物浦在英超最終排名第5無緣歐聯，表現可說令人失望，其中一個主要原因來自於中場老化，今年33歲的軒達臣，正是被批評的其中一人。在這次訪問中，他提及到直至季前備戰時，自己仍然是以利物浦隊長身份及心態去面對這一切，但亦透露領隊高普（Jurgen Klopp）很坦白地說他來季上陣時間不會太多，會有新球員來取代其位置。

軒達臣提到他跟高普關係很好，不過對方也很誠實地告訴他來季上陣時間不會太多。（Getty Images）

軒達臣表示歐國盃即將到來，英格蘭國家隊對他來說亦相當重要，無法經常上陣是一件非常艱難的事情，「這時候伊蒂法克接觸球會，看看能否簽下我，當時球會的反應是依然沒有拒絕。當時我覺得自己的價值及重要性在球會以及領隊心中或許有所改變了，我知道這終會在某一刻到來，但我沒想過會是現在，而我也必須接受它。」

這時記者問到，他會否希望球會為他留下而努力一點？軒達臣回答：「如果他們（高普和班主）其中一人跟我說『我們現在想你留下』，那我們就不會有現在這次對話。我不是說他們有人逼我或說希望我離開球會，但我絲毫感覺不到球會或任何人想我留下來。」

這名前紅軍隊長坦言，如果領隊或班主有人說想讓他留下，那他便不會離隊。（Getty Images）

「我加盟沙特不是為錢」

被記者問到為何會選擇加盟沙特聯賽時，軒達臣表示自己已處於職業生涯晚期，「我想開心地踢波，我想上陣。我不希望整場坐在後備席上，然後上場踢10分鐘。我知道這會影響到我在國家隊上陣的機會。」

軒達臣表示上陣時間是他選擇沙特聯賽的原因之一。（伊蒂法克Twitter）

這名前紅軍隊長提到能與謝拉特（Steven Gerrard）在一個完全不同的聯賽合作是一件令人興奮之事，而且他感受到謝拉特真的很想他加盟。「不論人們相信與否，在我的整個職業生涯及人生中，金錢對我來說從來都不是主因。當然你也需要考慮自己的財務狀況，你想要感覺到被需要，感覺到自己的價值，金錢是這其中一部份，但並不是主因。」他又大笑着否認外界報道他周薪高達70萬鎊的傳聞，「我也希望如此。」

「謝拉特來找我談話的時候，從來沒有提到過金錢。我們之間聊的事情只有足球以及發展計劃，我們希望一起做一些特別的事情，關於構建一間球會、構建一個聯賽。」軒達臣補充道。

軒達臣表示在與謝拉特的對話中，感到自己真的被需要。（伊蒂法克Instagram）

在這次訪問中，他與The Athletic記者聊到LGBTQ+的爭議議題。軒達臣此前會戴上彩虹臂章及鞋帶作賽，但在新球會的宣傳影片中，這些都被處理成灰色，他表示這沒有問題，因為他必須要尊重當地的宗教及文化。

「人們都知道我的價值觀是什麼，這不會因為我去第二個有着不同法律的國家而改變。現在我認為這（加盟沙特聯賽）是一件正面的事情，因為他們在簽下我之前便知道我的信仰，他們知道我過去做過什麼，但一次也沒提起過我能做什麼或不能做什麼。」

軒達臣過往經常戴上象徵LGBTQ+的彩虹色臂章作賽。（Getty Images）

「對芬威只有正面評價」

這次訪問引來不少利物浦爭議甚至不滿，原因是軒達臣大讚班主FSG，儘管這間美國集團向來都遭受紅軍球迷批評，認為他們沒有向球會提供足夠的資金。

軒達臣在訪問中表示對班主只有正面評價，「他們都是聰明人，他們知道自己正在做什麼，他們不會在一名球員身上豪擲兩三億鎊。有時候在我處境來看，會覺得他們做得不太好，但那對球會來說是最好的事情。」

他提到在幾天前看到高普說「對今次轉會窗感到高興」，認為這表示領隊與班主對球會有什麼球員可能會離開或加入都有着計劃，「那不是說到了最後一分鐘才『噢軒達臣要走了、法賓奴要走了、占士米拿要走了』，他們總會有着計劃和相應的策略，特別是班主他們。」

軒達臣說球會及班主總會對一切有着計劃，而不是到最後一分鐘才知道有人離隊或加盟。（Getty Images）

他又稱讚FSG從來沒有從球會拿走任何資金，更會將錢投資到球會設施和球員上，而且不會胡亂使用這些資金破壞球會的薪酬結構，「他們堅持自己的原則，而且效果很好。」

這次訪問在社交網站引來幾乎一面倒的批評，網民不相信他說去沙特不是為錢的說法，認為他選擇因金錢而不發聲，也有人認為他在利物浦多年累積下來的聲望毀於一旦，對此表示失望；不過亦有少量人認為他至少坦率地說出了心聲。