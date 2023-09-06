港足友賽｜周四對柬埔寨爭近一年來首勝　陳肇鈞：很多人都能入球

香港男子足球代表隊正身在柬埔寨首都金邊，準備周三（7日）作客柬埔寨的友賽。

港足在今年4場友誼賽中，僅得1和3負、4戰亦只射入過一球，破門能力為人詬病，港足中場陳肇鈞賽前明言，希望今仗可展示球隊有力威脅對手大門。



港足今年曾踢過4場友賽，分別是3月主場對新加坡（1：1）和作客馬來西亞（輸0：2），及6月作客越南（輸0：1）和主場對泰國（輸1：0），4場只入過一球，賽事中雖不是沒有攻勢，卻欠缺破門能力；而上一次贏波，亦已要追溯至去年6月在印度舉行的亞洲盃外圍賽，當時香港隊的對手正是柬埔寨，港隊以3：0獲勝，意味港隊已有15個月未曾贏波。

安達臣稱有研究柬埔寨，認為對方在新帥領軍下未有固定陣容。（香港足總提供）

港足主帥安達臣在賽前記招上，坦言自己在2021年底上任以來，至今唯一一次對柬埔寨正是該場亞盃外賽事，「那次我們贏3：0，但我聽說上次港隊來作客只踢成1：1，所以我相信明天的比賽會很難應付，我們必須準備好、交出最好表現。」他希望以今場友賽，準備好未來的賽事，包括下周回歸主場友賽汶萊、和10月在世界盃外圍賽首圈兩對不丹。

安達臣稱，知道柬埔寨有新主帥，「他任內已踢過一場比賽，有新的風格、陣式和球員，明天就會更清楚了，當然我們有分析他們之前的比賽，大概知道他們的強項和弱點，但始終是新帥領軍，似乎還未找到最佳陣容，明天才會知道由誰出場。」

港足主帥安達臣（左）和中場陳肇鈞（右）代表出席賽前記招。（香港足總提供）

陳肇鈞也道，雖然上次雙方交手港隊佔上風，但柬埔寨不易應付，「他們雖然不高大，但前線和後防都十分硬淨，也擅長用波，能夠保持控球，上次來只打和1：1，當時我覺得他們踢得更好。」

不過他認為，目前港隊狀態甚佳，「我也覺得，目前的香港隊是自安達臣教練掌軍以來，最成熟的一隊，比起大約一年半前，我們有了新的踢法，我肯定我們懂得如何威脅對手大門、而且很多人也有入球能力，希望明天能展現這些方面，我覺得現在的我們已準備得最好。」

港足友賽柬埔寨及汶萊決選名單

守門員：葉鴻輝（東方）、保羅（傑志）、謝家榮（大埔）

後衛：羅素、費蘭度、陳晉一、艾里奧（傑志）、徐宏傑（理文）、茹子楠（梅州客家）、梁諾恆（浙江隊）

中場：黃洋、陳俊樂（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）

前鋒：孫銘謙（東方）、安永佳（廣西平果哈嘹，不出戰對汶萊）、羅梓駿、潘沛軒（傑志）、艾華（冠忠南區）、張憙延、艾華頓（理文）



港隊今次的入籍球員共有6位，包括新兵艾華頓，記招上也有柬埔寨當地記者提問時，向安達臣提到「入籍兵」字眼，安達臣回應時坦言不太聽得明白對方的問題：「但我想你是在問有關入籍球員的問題吧，當然，我們會嘗試組成最強的球隊，包括起用入籍球員，但我們也重視選擇地本地球員，讓兩組球員有良好的平衡，而且我們不是亞洲唯一一支這樣做的球隊，泰國、印度、菲律賓、馬來西亞（都有用入籍兵）……在亞洲，這樣做去提升水平是很平常的。」

柬埔寨 對 香港



日期：9月7日

香港時間：08：00 pm

地點：金邊國家奧林匹克運動場



香港 對 汶萊



日期：9月11日

時間：08：00 pm

地點：香港大球場

票價：$160（正價）、$40（特惠）

