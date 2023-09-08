單車｜環北海道單車賽嚴重意外　大學生車手爬頭越線遭汽車撞倒

環北海道單車賽（ツール・ド・北海道）首站今日（8日）舉行，發生嚴重意外，一位二十來歲的大學生選手遇上嚴重意外。據日本媒體報道，該名選手為了爬頭而越線，遭對頭車撞倒，送院時心肺驟停。從現場片段所見，涉事汽車的擋風玻璃損毀，留有一個大洞。事發後，首站賽事腰斬，大會後來再取消餘下的第2及第3站比賽。



首站賽道長174公里，選手由旭川駛往新得町。意外發生於上富良野町，當地時間今日上午11時許，一名二十來歲的大學生選手遭汽車撞倒，送院時心肺驟停。

汽車撞倒單車手，擋風玻璃穿了一個大孔。（Twitter）

日本傳媒稱，救援部門在上午11時43分接報，有人頭部及胸部出血。報道指，這名男大學生想爬頭，但越線時被對頭車撞倒。至於撞倒該名單車手的司機六十多歲，傷勢並不嚴重。

日本警方稱，正詳細調查事件，包括事發路段是否在警方管制交通的地方。

意外發生後，賽會腰斬首站比賽，之後宣布取消餘下兩站。今屆環北海道單車賽由9月8日到10日舉行，共設3站，全長532公里，遊走北海道4個城市，約100名車手參與。

賽會之後發聲明，表示比賽期間有一名運動員與迎面而來的車輛發生事故；對於帶給大家的擔憂及不便深表歉意，祝福受傷的車手早日康復，並會積極配合警方調查。