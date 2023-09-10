國足主場1：1逼和馬來西亞　主帥向球迷致歉：我們配不上勝利

中國隊在成都與馬來西亞友賽，國足上半場11分鐘失守，之後由林良銘追和，最終兩軍打成1：1平手。縱然不敗，但主場球迷依然不滿意，完場後看台傳來一陣噓聲，更有「退錢」的聲音，主教練恩高域理解球迷的不滿，並向一眾球迷致歉。



國足在主場迎戰馬來西亞，武磊﹑艾克森﹑李可等主力全獲正選，但卻是先失守的一方，只是馬來西亞交出助攻的球員越位在先，入球無效。馬來西亞再有一次反擊，哈林（Faisal Halim）在禁區內起腳射遠柱破網，國足11分鐘落後一球。國足上半場中後段博得一次罰球，林良銘禁區外抽射，馬來西亞門將拍到亦入網，兩軍餘下時間沒有再添紀錄，最終打成1：1平手。

國足在主場只能逼和馬來西亞。（微博截圖）

中國隊未能在主場獲勝，賽後在微博瘋傳不少影片，部分球迷在完場後發出噓聲，更隱約聽到有人高叫「退錢」，即使中國隊球員完場後繞場向球迷致意時，看台亦偶爾發出噓聲，可見主場球迷對國足的不滿。

國足球迷賽後發出噓聲。（微博截圖）

由國足青年軍「升呢」擔任國足主教練的恩高域（Aleksandar Jankovic），賽後毫無表情，賽後直言國足今仗表現不佳，「我們今仗踢得不好，攻守不平衡，動力又不足，加上情緒控制亦不好，我們配不上勝利。」這名塞爾維亞籍主帥表示，理解球迷的不滿，「球迷永遠是最好的，不斷給予我們支持，噓聲是可以理解的，我會為他們的不滿負責，我向球迷們道歉。」

香港球迷十分熟悉的金判坤，今仗帶領馬來西亞全身而退，聯同早前兩次以港隊主帥身份守和國足，連續3次帶領球隊面對中國隊不敗。「Kim sir」賽後為球員感到驕傲，「中國隊是值得敬重的對手，今仗過程十分困難，所以我對賽果感到很高興，我為球員們感到驕傲，我們可以驕傲地離開。」