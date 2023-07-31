中國出線生死戰硬撼英格蘭　從未試過分組出局︱女子世界盃2023

中國女足在今屆女子世界盃前路如何，還看D組最後一場分組賽。

「鏗鏘玫瑰」首仗臨完場前被丹麥射入奠勝球，上場1：0小勝海地保住出線機會，周二（8月1日）面對同組實力最強的英格蘭，力爭晉級16強。



女子世界盃分組賽︱中國對英格蘭

8月1日 晚上7時 Now 630台免費直播



中國主將王霜。（Getty Images）

「弱化版」英格蘭再受打擊

2022女子歐洲國家盃冠軍英格蘭，未能以最強陣容出戰今屆世界盃，歐國盃金靴獎得主兼賽事最佳球員美特（Beth Mead）、進攻中場卻比（Fran Kirby）和隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）均因傷未能入選大軍，缺少前中後三線重心人物之下，英格蘭頭兩仗表現令人大失所望，僅以兩場1：0小勝海地和丹麥。

英格蘭實力本已削弱，對丹麥一仗更有中場核心禾殊（Keira Walsh） 膝部重創，雖然英格蘭足總隨即公布不是全世界也不想聽到的前十字韌帶（ACL），但傷情仍不輕，今仗對中國肯定缺陣。

英格蘭中場核心禾殊對丹麥。（Getty Images）

王霜頭兩仗僅列後備

這隊英格蘭攻力已經不算強，失去禾殊後，中場防守和組織能力肯定再打折扣。荷蘭籍主帥域雯以甘絲（Laura Coombs）入替，效果未如理想，下半場幾乎被丹麥扳平。今仗變陣出擊對中國，戰情難料。

目前這代中國隊之中，最為人認識的肯定是曾效力巴黎聖日耳門（PSG）的前鋒王霜，她在主帥水慶霞麾下卻非必然正選，今屆決賽周頭兩場分組賽均僅後備上陣。對海地中場張睿29分鐘領紅，10人應戰下遲遲未能打破僵局，半場終派王霜上陣，她上場後為球隊注入動力，74分鐘中國博得十二碼一球亦是來自她給隊友的傳送，王霜操刀主射入網，為「鏗鏘玫瑰」攻入全場唯一入球，1：0小勝海地。

羅倫占士上仗射入精彩金球，助英格蘭小勝丹麥。（Getty Images）

中國能否出線，還看王霜……與海地？

今仗賽前英格蘭以6分排榜首，丹麥和中國各得3分、得失球也一樣，英格蘭今仗對中國拿1分已足夠首名出線，由於丹麥最後一輪面對已經出局的海地，全取3分機會較高，中國為出線必須盡力爭勝。

「鏗鏘玫瑰」在世界盃往績不俗，除2011一屆不入決賽周，7次參賽全數能晉身淘汰賽階段——曾在1999年獲得亞軍，1995年得殿軍，4次入8強，上屆（2019年）16強不敵意大利止步，已是最早出局一次。可是今屆要出線先要問過英格蘭，不想首度分組賽出局，搶分之匙相信還是落在全隊級數最高的王霜身上，但更重要可能是丹麥對海地一仗。

海地初戰世界盃，硬朗踢法令歐洲冠軍英格蘭吃下不少苦頭。（Getty Images）

28歲的王霜目前在美國女子職業足球聯賽（NWSL）效力Racing Louisville FC，球技和實力毋庸置疑，即使連續兩仗僅獲後備上陣，水慶霞表示王霜是「球隊的武器」和「非常關鍵的球員」。

面對英格蘭會否今屆首度正選落場？王霜本人已表態：無論正選或後備都會全力以赴。中國隊除了盡力爭取分數，能否出線也須視乎丹麥對海地一仗賽果，海地賽前縱已出局，但這支世界盃「新丁」頭兩仗表現絕不失禮，尤其是首仗令歐洲冠軍英格蘭吃下不少苦頭，有能力操縱丹麥和中國出線命運。