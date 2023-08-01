女子世界盃︱英格蘭6：1大勝中國　王霜12碼破蛋仍首度分組賽出局

女子世界盃D組最後一輪分組賽，中國女足出線生死戰硬撼小組榜首的英格蘭，必須搶分求勝的中國隊開賽僅4分鐘已落後，英格蘭今仗全面發揮進攻威力，21歲的新星羅倫占士（Lauren James）以2入球3助攻帶領英軍大勝，中國僅憑王霜射入十二碼破蛋，仍以1：6大敗，決賽周首度分組賽出局。



王霜（左）今屆首度正選上陣。（路透社）

首兩仗僅後備上陣的前鋒王霜，今屆賽事首度獲派正選上陣。英格蘭方面亦被迫變陣，中場核心禾殊（Keira Walsh）膝部受創今仗缺陣，不過她們有個好開始，第一個攻勢已取得入球。

剛由曼聯轉投阿仙奴的盧素（Alessia Russo），3場分組賽皆正選上陣，頭兩仗表現未如理想，去年歐國盃後備上陣攻入4球的她，直到今仗終發揮射術。開賽僅4分鐘，她在左路發動攻勢，之後她再接應羅倫占士（Lauren James）傳球，清脆一控一射，中國門將朱钰飛盡也觸不到，皮球貼柱而入，英格蘭甫開賽已領先1：0。

開賽僅4分鐘盧素清脆一控一射入網，英格蘭甫開賽已領先中國1：0。（路透社）

英格蘭開紀錄後，展現頭兩仗不見的主動，盧素表現相當活躍，頻頻在左路發動攻勢。頭15分鐘形勢一面倒，英格蘭壓着對手狂攻，中國暫時未見攻勢和任何板斧。

中國站穩陣腳後，開始在左路發動攻勢，21分鐘一次左路傳中幾乎奏效，英格蘭中堅白禮特（Millie Bright）及時出腳解圍。中國隊一次攻勢受阻更帶來惡果，今屆賽事擔任英軍隊長的白禮特後場截得皮球傳予羅倫占士，這位英格蘭新星一記直線送隊友漢普（Lauren Hemp）一程，後者快腳射入，26分鐘英格蘭領先至兩球。

英格蘭跟上兩仗先後1：0險勝海地和丹麥不同，6分在手的她們對中國踢得很放，攻力大增。32分鐘英軍幾乎再擴大比數，左路大斜線45度角傳予右路入楔的超級右閘布朗絲（Lucy Bronze），這位巴塞隆拿星將頭槌一頂中柱，翻身補射亦僅僅斜出。

羅倫占士今仗對中國踢出身價，上半場一射兩傳助球隊3：0領先。（Getty Images）

英格蘭愈踢愈順，41鐘一次角球攻勢，羅倫占士在禁區頂無人看管下勁射破網，未到半場，中國隊已落後至0：3。上半場補時階段，羅倫占士在禁區邊左腳勁射「網仔」入網，幾乎短時間內連入兩金球，但助攻給她的布朗絲越位在先，球證檢視VAR後推翻入球，中國半場暫以0：3落後。

中國上半場未有任何射門，下半場52分鐘首次射門即中框，之後一次角球攻勢，布朗絲門前犯手球被罰十二碼，王霜操刀主射入網，57分鐘為中國追至1：3。這位中國女足星將繼上場對海地後，連續兩仗憑十二碼取得入球。

王霜繼上場對海地後再次射入十二碼，為中國破蛋。（路透社）

中國下半場初段搶回不少攻勢，無奈防線再度「走甩」羅倫占士。守將卡達（Jess Carter）高波斜線放入門前左方，這位21歲車路士超級新星乖巧門前左腳窩利施射入網，將比數改寫成4：1。

77分鐘占士妙傳今仗後備上陣的姬莉（Chole Kelly），後者為英格蘭射成5：1。84分鐘輪到英超神射手戴莉（Rachel Daly）在門前左路無人看管，窩利抽射破網，英軍拋離至6：1。

中國1：6負英格蘭創下「鏗鏘玫瑰」在世界盃決賽周最大敗仗。（Getty Images）

中國的陳巧珠一記冷箭施射幾乎得手，英格蘭門將艾思（Mary Earps）及時救出。英格蘭終以6：1大勝中國，3戰全勝以9分首名出線，同時進行的D組另一場賽事，丹麥2：0擊敗海地，次名晉級16強。

中國對上7次在決賽周全數能晉級淘汰賽的紀錄，今屆終被打破，1：6負英格蘭亦創下「鏗鏘玫瑰」在決賽周歷來最大敗仗。