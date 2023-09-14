世大運｜馬會派375萬獎金予17名獎牌健兒　張家朗憑兩金成大贏家

香港隊在世界大學生運動會取得4金1銀7銅的歷來最佳戰績，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」向17名獎牌健兒發放375萬元獎金，張家朗以男子花劍個人賽金牌獨得50萬，亦憑團體賽銅牌與隊友蔡俊彥、吳諾弘及李逸朗瓜分100萬獎金，成為大贏家。



賽馬會優秀運動員獎勵計劃——世大運得獎運動員名單及獎金：

劍擊：

佘繕妡 金牌 女子重劍個人 50萬港元

張家朗 金牌 男子花劍個人 50萬港元

蔡俊彥 銅牌 男子花劍個人 10萬港元

張家朗、蔡俊彥、李逸朗、吳諾弘 金牌 男子花劍團體 100萬港元



武術

許得恩 金牌 男子太極劍 50萬港元

銅牌 男子太極拳 10萬港元

劉子龍 銀牌 男子南拳 25萬港元

沈曉榆 銅牌 女子槍術 10萬港元



羽毛球

高城熙 銅牌 男子單打 10萬港元



乒乓球

杜凱琹、林依諾、吳詠琳、李凱敏、蘇慧音 銅牌 女子團體 20萬港元

杜凱琹、何鈞傑 銅牌 混合雙打 20萬港元



網球

黃澤林、王康怡 銅牌 混合雙打 20萬港元



甄康民（左七）、黃智祖（右七）、鄧竟成（右八）及麥美珠（左六）嘉許各獲獎運動員。（賽馬會圖片）

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」設現金獎，獎勵在七個頂尖大型運動會中勇奪獎牌的運動員，包括奧運、殘疾人奧運、亞運、殘疾人亞運、全運會、殘疾人全運會及世界大學生運動會；奧運及殘奧奪得第4至8名的運動員，亦獲頒獎金以作鼓勵。

張家朗憑男子花劍個人金牌獲頒50萬港元，再加上平分團體獎金100萬，總計75萬為今次獲獎勵最多運動員。（賽馬會圖片）