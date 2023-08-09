世大運｜黃尹雋被DQ男團成績無效　隊友：團隊是比賽的助力

成都世界大學生運動會昨日（8日）圓滿落幕，港隊創出史上最佳的世大運成績，港將今日返港在機場參加歡迎儀式，獲贈鮮花致意，表揚其出色表現。

田徑隊「選手村風波」連日持續發酵，對於隊友黃尹雋拒住選手村遭取消資格，莊司暘和黃卓寧異口同聲表示沒受太大影響，最重要做好自己，「代表香港真的不是那麼容易，珍惜每一個機會」。



左起林穎璋、莊司暘、黃卓寧及羅映潮，在成都酷熱天氣下完成半馬賽事。（梁鵬威攝）

成都世大運田徑港隊日前發生運動員缺戰風波，港隊原定派出3名男將參加半馬個人賽及男子團體賽，惟港績保持者黃尹雋因沒有按代表團要求入住選手村，遭取消資格，他未有出戰之下，港隊未能在男團取得有效成績。

團隊賽隊友之一的莊司暘坦言，出賽前數小時得知隊友未能出賽感錯愕，「因為知道自己可以參加團體賽，覺得比個人比賽多了一層意義，一班人一齊跑，比一個人跑比賽多了意義，想為團隊再做好點。」

司暘坦言特別是對長跑者來說，「團隊的確是一個好大的助力」，「就像練習一班人一齊練，帶出來的助力都很不同，一班人出賽都是頗大的助力，如果互相幫助、支持，大家一條心，相信對比賽是很大、很正面的助力。」

莊司暘中暑脫水下完成半馬，坦言珍惜每一次代表港隊機會。（梁鵬威攝）

莊司暘：「苦苦堅持只因披着港隊戰衣」

他指得知黃尹雋缺戰消息後盡快調整心情：「因為知道最重要是，個人又好、團隊又好，都是想做好自己，才可以為團隊貢獻。大家都想一齊把香港長跑推高，出不到團體就繼續做好自己。」

半馬賽事兩名港隊出戰男將，林穎璋以1小時10分49秒完賽排第27，首戰世大運的莊司暘跑出1小時13分43秒得第31位，他賽後出現輕微脫水症狀，需送院接受檢查，診斷後醫生指天氣太熱而中暑，他笑言今次是跑步以來最辛苦一槍，苦苦堅持只因是披着港隊戰衣。

「15公里已好辛苦，好有想退賽的心，但都是那一句，幾慢都要跑回來。」兼職練跑的他全心投入跑步，他感嘆續說：「準備了4年，大學看到長跑選手參加世大運都好憧憬，（港隊）這個機會都好難得，，不想浪費付出的努力，自己都想珍惜這個機會。」

負傷完成賽事的黃卓寧（左）笑言接下來是養傷，希望能參加明年初主場的馬拉松亞洲錦標賽。（梁鵬威攝

至於另一長跑女將、負傷出戰的黃卓寧忍痛以1小時28分04秒完賽，她在衝線一刻難掩激動，與隊友羅映潮相擁落淚。黃卓寧今年3月出戰越野亞錦賽，是她首次披港甲作賽，今屆世大運是她第二次代表香港。

回想忍痛堅持跑完的這一槍，她感觸道：「要代表香港真的不是那麼容易，當你獲得這個機會便要珍惜，就算不是100%最好狀態，但有機會都應該要做到最好。狀態不是最好，但心態一定要最好。」

專注、為團隊貢獻，代表香港，對兩名跑手來說就是這麼一回事——交出最好的自己。